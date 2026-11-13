Iguazú se promocionó en Buenos Aires como destino ideal para las fiestas y las vacaciones de verano

El destino misionero participó de la 52ª edición del Encuentro de Comercialización Turística (ECTU), donde presentó su oferta hotelera, gastronómica y recreativa. La estrategia apunta a atraer visitantes durante las celebraciones de fin de año y fortalecer la temporada de verano 2026/2027.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 9:49hs.

Puerto Iguazú participó este jueves de la 52ª edición del Encuentro de Comercialización Turística (ECTU), realizado en el Hotel Marriott de Buenos Aires, con el objetivo de posicionar a la ciudad como una alternativa para disfrutar de las fiestas de fin de año y las próximas vacaciones de verano.

El evento reunió a 125 expositores y alrededor de 1.500 profesionales del sector, entre representantes de destinos turísticos, agencias de viajes, operadores y prestadores de servicios de distintos puntos del país.

Durante la jornada, la delegación presentó los principales atractivos y servicios de Iguazú, con el propósito de consolidar su imagen como un destino abierto durante todo el año. Entre los aspectos destacados estuvieron la infraestructura hotelera y gastronómica, las propuestas para eventos, la seguridad nocturna y las experiencias vinculadas con la naturaleza y la selva misionera.

Uno de los principales atractivos de la promoción fueron las Cataratas del Iguazú, reconocidas como una de las Nuevas 7 Maravillas de la Naturaleza, que reciben más de 3.000 visitantes diarios. A este atractivo se suma una oferta de más de 40 actividades recreativas y turísticas disponibles en Puerto Iguazú.

La presentación también puso el foco en las alternativas para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, además de las propuestas para la temporada estival 2026/2027, con la intención de ampliar las oportunidades comerciales y mantener el movimiento turístico durante los meses de mayor demanda.

El ECTU es organizado por la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE) y Ladevi Medios. Cada edición funciona como un espacio de encuentro entre los distintos actores de la industria, donde se generan contactos comerciales y se presentan las novedades de los destinos nacionales.

Con su participación, Iguazú busca fortalecer su presencia en el mercado turístico argentino y regional, sostener el flujo de visitantes y consolidarse como uno de los destinos más elegidos para viajar durante todo el año.