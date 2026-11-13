Iguazú se promocionó en Buenos Aires como destino ideal para las fiestas y las vacaciones de verano
Puerto Iguazú participó este jueves de la 52ª edición del Encuentro de Comercialización Turística (ECTU), realizado en el Hotel Marriott de Buenos Aires, con el objetivo de posicionar a la ciudad como una alternativa para disfrutar de las fiestas de fin de año y las próximas vacaciones de verano.
El evento reunió a 125 expositores y alrededor de 1.500 profesionales del sector, entre representantes de destinos turísticos, agencias de viajes, operadores y prestadores de servicios de distintos puntos del país.
Durante la jornada, la delegación presentó los principales atractivos y servicios de Iguazú, con el propósito de consolidar su imagen como un destino abierto durante todo el año. Entre los aspectos destacados estuvieron la infraestructura hotelera y gastronómica, las propuestas para eventos, la seguridad nocturna y las experiencias vinculadas con la naturaleza y la selva misionera.
Uno de los principales atractivos de la promoción fueron las Cataratas del Iguazú, reconocidas como una de las Nuevas 7 Maravillas de la Naturaleza, que reciben más de 3.000 visitantes diarios. A este atractivo se suma una oferta de más de 40 actividades recreativas y turísticas disponibles en Puerto Iguazú.
La presentación también puso el foco en las alternativas para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, además de las propuestas para la temporada estival 2026/2027, con la intención de ampliar las oportunidades comerciales y mantener el movimiento turístico durante los meses de mayor demanda.
El ECTU es organizado por la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE) y Ladevi Medios. Cada edición funciona como un espacio de encuentro entre los distintos actores de la industria, donde se generan contactos comerciales y se presentan las novedades de los destinos nacionales.
Con su participación, Iguazú busca fortalecer su presencia en el mercado turístico argentino y regional, sostener el flujo de visitantes y consolidarse como uno de los destinos más elegidos para viajar durante todo el año.