El Capitán Teuco llevó música, cuentos y conciencia ambiental a las escuelas de San Pedro

El artista chaqueño Seba Ibarra presentó su propuesta destinada a las infancias en el Instituto San Francisco de Asís y la Escuela Nº 144. A través de canciones, relatos y juegos, invitó a los estudiantes a conocer la fauna regional y reflexionar sobre el cuidado de la naturaleza.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 9:00hs.

Con canciones, cuentos, humor y mucha interacción, el Capitán Teuco despertó la imaginación de los niños de San Pedro durante una jornada artística que combinó entretenimiento y educación ambiental. Se trata del personaje creado por el músico chaqueño Sebastián “Seba” Ibarra, quien llegó a la localidad con una propuesta destinada a acercar la cultura y el conocimiento de la naturaleza a las infancias.

La gira comenzó este jueves por la mañana en el Instituto San Francisco de Asís y continuó durante la tarde en la Escuela Nº 144. En ambos establecimientos, los alumnos participaron de las canciones, coreografías y actividades propuestas por el artista, en un espectáculo que tuvo como protagonistas a animales característicos del nordeste argentino, como tucanes, yacarés, yaguaretés y teros.

A través de sus interpretaciones, Ibarra buscó transmitir la importancia de conocer, valorar y proteger el entorno natural. Las referencias a la fauna, la flora y las costumbres regionales de provincias como Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones fueron el eje de una propuesta que invitó a los chicos a reconocer la riqueza del lugar donde viven.

El regreso del músico a San Pedro fue posible gracias al vínculo artístico y de amistad que mantiene desde hace aproximadamente diez años con Fernando “Fibu” Fariña, responsable del espacio cultural De Mi Tierra. “Cuando uno toma agua de San Pedro, después vuelve muchas veces. Yo hice eso hace más o menos diez años, cuando vine de gira, y Fibu me advirtió que si tomaba el agua iba a volver. Lo hice a propósito y acá estoy de nuevo”, recordó entre risas en diálogo con El Territorio.

Sobre el sentido de su propuesta artística, explicó que busca fortalecer la identidad regional y promover el compromiso con el ambiente. “Es una forma de apuntalar la cultura de nuestro lugar y de amar no solo nuestro planeta Tierra, sino el lugar que nos tocó vivir. A nosotros allá en el Chaco, a los chicos de acá en San Pedro. Donde yo vaya trato de señalar que el lugar donde estamos vale la pena quererlo, cuidarlo y conocerlo. Con las canciones voy llevando eso”, expresó.

El artista también destacó la respuesta de los estudiantes durante las primeras presentaciones y reconoció que la participación de los chicos lo sorprendió. “Fue sorprendentemente hermoso cómo los chicos se engancharon con las canciones. Estoy hablando de animales, del tucán, del tero, de cosas nuestras, como la torta frita o el tereré. Terminé muy emocionado el concierto”, contó.

Además de su repertorio musical, el proyecto incluye tres libros de cuentos titulados El borrador malvado, El gran desafío y Me sigue la luna, con historias que permiten abordar cuestiones como la convivencia escolar y estimular la imaginación.

Una apuesta por acercar la cultura a la comunidad

La llegada del Capitán Teuco fue impulsada por el espacio cultural De Mi Tierra, a cargo de Fernando y Lourdes, que desde hace 13 años trabaja en la organización de actividades artísticas y culturales en San Pedro. La iniciativa busca acercar espectáculos a instituciones educativas y espacios comunitarios donde este tipo de propuestas no siempre están al alcance de las familias.

Fariña explicó que el objetivo es generar experiencias diferentes y promover el contacto de los niños con expresiones artísticas en vivo. “Desde De Mi Tierra venimos gestionando hace ya trece años algunas movidas culturales para San Pedro, no solo en escuelas, sino en diferentes ambientes que por ahí no están tan acostumbrados a esto. Nos gusta intervenir en algunos espacios, venir con un espectáculo y planteárselo a las maestras y directoras. Normalmente siempre es muy bien recibido”, señaló.

En esa línea, destacó el valor de ofrecer alternativas recreativas frente al tiempo que los chicos pasan frente a las pantallas. “Me gusta mucho la idea de que los niños, en estos días en que están muy conectados a las pantallas, puedan tener algo de música en vivo, ver cómo funciona una persona cantando y estar juntos, jugando de nuevo un rato. A mí me hubiera gustado mucho que esto pasara cuando era niño”, manifestó.

El organizador también agradeció el acompañamiento de comercios, instituciones y vecinos que colaboraron para concretar la visita, entre ellos Electrifer, Clínica Moconá, Dapsa San Pedro, la familia Pérez de Yerba Mate Herencia y la Biblioteca Popular Thay Morgenstern.

“San Pedro a nosotros nos da un montón y queremos devolverle de alguna forma eso a través del arte. Lo hacemos de corazón, sin ninguna intención de obtener dinero ni reconocimiento, solo por poder ver a los niños contentos y felices”, sostuvo.

Por su parte, Ibarra resaltó la importancia de la organización colectiva para sostener proyectos culturales fuera de los grandes centros urbanos. “Uno tiene que empezar a autogestionarse y asociarse con gestores de otros lugares. Pueden ser centros culturales, otros músicos, hacer intercambios y fortalecer nuestra región artística. Al final no termina siendo autogestión, termina siendo una gestión en equipo, porque uno solo no puede hacer nada”, reflexionó.

El arte como parte de la formación de los niños

Desde la Escuela Nº 144, su directora, Fernanda Oubiña, valoró la posibilidad de recibir el espectáculo y consideró que estas experiencias contribuyen a ampliar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.

“Poder traer un espectáculo para chicos, de música, de teatro y de la calidad que tiene Capitán Teuco a nuestra escuela y presentárselo a los alumnos me parece fantástico. Siempre vamos a tratar de buscar los medios para que ellos puedan participar”, afirmó.

La docente explicó que la institución procura facilitar el acceso a estas actividades mediante aportes voluntarios de las familias y recursos de la cooperadora escolar. Además, remarcó que la educación también debe contemplar el desarrollo de capacidades artísticas y deportivas, más allá de las materias tradicionales.

“Uno a veces cree que la educación está centrada en las áreas curriculares: Lengua, Matemática, Sociales y Naturales. Nosotros le estamos dando un lugar importante tanto al deporte como a la parte artística. Estos espectáculos les abren la puerta a otros mundos, a otras cosas que pueden hacer en la vida y que pueden ser fantásticas”, expresó.

La visita del Capitán Teuco continuará con nuevas actividades comunitarias en San Pedro, entre ellas un encuentro en el merendero del barrio San Miguel y una presentación al aire libre en la Biblioteca Popular, con el propósito de seguir acercando la música, la literatura y el arte a distintos sectores de la comunidad.