Paraguay enfrenta este viernes a Singapur con varias modificaciones

La Albirroja jugará ante Singapur en Kallang, a las 9 horas. Gustavo Alfaro prepara al menos cinco cambios y podría darle su primera oportunidad al delantero de Lanús Allan Wlk.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 7:46hs.

El DT de Paraguay, Gustavo Alfaro, dirigiendo el entrenamiento y brindando indicaciones en medio de Julio Enciso y Brahian Ojeda.

La selección de Paraguay se medirá este viernes con Singapur en el Estadio Nacional de Kallang, desde las 9 (hora de Argentina). El encuentro será el undécimo compromiso de la Albirroja en 2026 y una oportunidad para que el entrenador Gustavo Alfaro pruebe variantes y les dé rodaje a nuevos futbolistas. El combinado guaraní llega con un balance de cinco victorias, tres empates y dos derrotas en el año, entre amistosos y partidos mundialistas. Para este encuentro, Alfaro prevé al menos cinco cambios respecto del equipo que venció 1-0 a Colombia en octubre. La principal novedad estaría en el ataque, con el debut de Allan Wlk. El delantero de 23 años, que juega en Lanús, ocuparía el lugar de Hugo Adrián Benítez y formaría dupla ofensiva con Julio Enciso, una de las figuras del equipo paraguayo. También habría variantes en el arco, la defensa y el mediocampo: Gastón Olveira reemplazaría a Orlando Gill, Mateo Gamarra ingresaría por Junior Alonso, y Damián Bobadilla y Braian Ojeda ocuparían los lugares de Diego Gómez y Andrés Cubas. Por tratarse de un partido de prueba, ambos equipos podrán realizar hasta 11 cambios. Paraguay formaría con Olveira; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Gamarra; Hugo Cuenca, Bobadilla, Ojeda y Miguel Almirón; Enciso y Wlk. Singapur, dirigido por Gavin Lee, saldría con Izwan Mahbud; Joshua Pereira, Hariss Harun, Safuwan Baharudin, Ryhan Stewart; Glenn Kweh, Shah Shahiran, Harhys Stewart, Kyoga Nakamura, Song Ui-young e Ilhan Fandi.

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