Más peajes para Misiones luego de que Nación incorpora la Ruta 14 a su nueva ronda de concesiones

El Decreto 1358/2026, publicado este viernes, amplía la “Red Federal de Concesiones” con nuevas rutas. El Ministerio de Economía deberá definir los tramos concretos y convocar a licitación dentro de los 12 meses. Hoy, en Misiones, esa ruta no tiene casillas de peajes.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 7:47hs.

El gobierno nacional publicó este viernes en el Boletín Oficial el Decreto 1358/2026, que establece que un nuevo conjunto de rutas de la Red Vial Nacional será concesionado bajo el régimen de peaje de la Ley 17.520. Entre ellas figura la Ruta Nacional 14, cuyo tramo Corrientes-Misiones queda incluido. Hasta hoy ese tramo no tiene peajes en territorio misionero.

El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. Se inscribe en el proyecto “Red Federal de Concesiones”, con el que el gobierno traslada al sector privado la operación y el mantenimiento de la red vial.

Según sus considerandos, la medida busca “ampliar la cobertura” del esquema con nuevos tramos, “preservando el ámbito de las concesiones vigentes”.

Qué establece y qué no

El decreto no define todavía los corredores. Fija el universo de rutas dentro del cual podrán conformarse los tramos a concesionar, y encarga al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, delimitarlos con un informe técnico previo de Vialidad Nacional.

Aclara además que la conformación definitiva quedará sujeta a “los estudios y lineamientos económicos, jurídicos y tarifarios” que establezcan las autoridades competentes.

El plazo es de 12 meses desde la entrada en vigencia del decreto, que rige desde mañana, para convocar a la licitación pública nacional e internacional. Vialidad Nacional será la autoridad de aplicación de los contratos que se firmen.

El texto incluye la construcción, explotación, conservación y mantenimiento de las rutas, y también “explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales”.

El decreto precisa que las Rutas Nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35 ya figuran en etapas anteriores del proyecto, y que esa coincidencia “no implica que se trate de los mismos sectores”. Los tramos nuevos no podrán superponerse con los ya concesionados.

Una provincia con dos rutas ya concesionadas

La novedad llega después de que Misiones viera cambiar el mapa de sus rutas nacionales. A través de la Resolución 1379/2026, el Tramo Noreste, que abarca las rutas 12 y 105, fue adjudicado a la empresa Camino Selva, que desde el 6 de octubre administra cuatro estaciones de peaje, dos de ellas en Misiones, y avanza hacia el cobro exclusivamente electrónico.

El pliego de ese tramo prevé además una nueva estación en Puerto Rico, con tecnología sin barreras, cuya instalación generó rechazo de sectores productivos y de dirigentes políticos.

En ese debate, en agosto, cuando el pliego del Tramo Noreste reveló el proyecto, el gobernador Hugo Passalacqua expresó en su cuenta de X su “profunda preocupación” ante la noticia de que el Gobierno nacional pretende instalar una nueva estación de cobro sobre la Ruta Nacional 12 en Misiones.

Calificó la iniciativa de “inaceptable” y advirtió que castiga “aún más el bolsillo de las familias”, al tiempo que reclamó revisarla bajo la premisa de que “necesitamos obras, no nuevas cargas”.

Su postura se sumó a la de intendentes de la zona, cámaras de comercio y legisladores que cuestionaron el costo adicional para trabajadores, estudiantes y productores que usan a diario el corredor, y el estado de una ruta que varios definieron como deficiente.

La Ruta 14 es el principal corredor de cargas y de integración con el Mercosur de la provincia. Su estado y las obras pendientes forman parte de los reclamos históricos misioneros ante Nación, incluida la extensión de la autovía hasta Misiones.