Una camioneta fue arrastrada por un arroyo crecido en medio del temporal que sacudió Campo Ramón

En paraje Arroyo Tigre, una camioneta Renault Alaskan fue arrastrada por la fuerte corriente cuando el conductor intentaba atravesar el cauce del arroyo del mismo nombre. Todos sus ocupantes lograron salir del vehículo y resultaron ilesos.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 1:25hs.

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron importantes daños en caminos vecinales y puentes de Campo Ramón. En la Sección Décima, el desmoronamiento de una zona de monte arrastró árboles y malezas, destruyendo parte de un camino terrado y pequeños puentes.

Además, una chacra quedó momentáneamente aislada por la crecida del arroyo El Bonito.

Durante un relevamiento realizado en la tarde de este jueves, efectivos de la Policía constataron que el desplazamiento de tierra y vegetación dejó totalmente destruido e intransitable un sector del camino vecinal, lindante al arroyo El Bonito.

A unos tres kilómetros de allí, la crecida del curso de agua cubrió por completo otro puente, impidiendo el acceso a una chacra de la zona.

Ante esta situación, se prevé que el municipio intervenga con maquinarias para realizar los trabajos necesarios y restablecer la circulación.

Una camioneta fue arrastrada por la corriente

Otro episodio de riesgo se registró en el paraje Arroyo Tigre, donde una camioneta Renault Alaskan fue arrastrada por la fuerte corriente cuando intentaba atravesar el cauce del arroyo del mismo nombre.

El vehículo era conducido por Ramón Raúl A. (62), quien viajaba acompañado por otras cuatro personas.

Pese al intenso caudal de agua, el conductor intentó cruzar el arroyo, pero la fuerza de la corriente terminó arrastrando la camioneta. Afortunadamente, todos sus ocupantes lograron salir del vehículo y resultaron ilesos.

Los episodios reflejan el impacto de las intensas precipitaciones en distintos sectores rurales de Campo Ramón, donde la crecida de los arroyos y los daños en la infraestructura vial complican la circulación y el acceso a las chacras.