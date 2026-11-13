Misiones tendrá un viernes caluroso, con temperaturas de hasta 35 grados y posibles chaparrones

La jornada estará marcada por condiciones cálidas a calurosas en toda la provincia. Se esperan precipitaciones aisladas durante la tarde en sectores del centro y noreste, con acumulados estimados de entre 2 y 5 milímetros.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 7:11hs.

Misiones tendrá este viernes una jornada calurosa, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 35 grados en Posadas, según el pronóstico de la Dirección General de Alerta Temprana.

De acuerdo con el organismo, las condiciones cálidas se mantendrán en toda la provincia, aunque durante la tarde podrían registrarse chaparrones aislados en sectores del centro y noreste misionero.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados de entre 2 y 5 milímetros, por lo que los fenómenos serían de escasa intensidad y distribución localizada.

Respecto de las condiciones del viento, se prevén corrientes leves de direcciones variables, con velocidades de entre 3 y 10 kilómetros por hora.

En el aspecto térmico, la temperatura mínima provincial se registraría en Bernardo de Irigoyen, con 19 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 35 grados en Posadas.

El informe fue elaborado por la Dirección General de Alerta Temprana, dependiente de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones.