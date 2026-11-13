León XIV reunió a 52.000 jóvenes en una multitudinaria vigilia de oración en Perú

El pontífice encabezó un encuentro en el Estadio Nacional de Lima, donde compartió un mensaje centrado en la amistad, la soledad y la vocación. Ante miles de estudiantes y universitarios, los alentó a no renunciar a sus sueños y a convertirse en signos de esperanza para la sociedad.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 7:39hs.

El papa León XIV encabezó este jueves una multitudinaria vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima, Perú, que reunió a unos 52.000 asistentes en el marco de su visita apostólica al país.

El encuentro estuvo marcado por momentos de emoción, música, testimonios y reflexiones. A su llegada, el pontífice recorrió el estadio a bordo del papamóvil y recibió una cálida bienvenida entre aplausos, cánticos y muestras de afecto de los presentes.

Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando comenzó a sonar la canción "Alma Misionera", que despertó una fuerte reacción entre los jóvenes. También se escuchó el cántico "Esta es la juventud del Papa", en medio de una multitud que acompañó la llegada del pontífice.

Durante la ceremonia, León XIV escuchó distintos testimonios y compartió un mensaje en el que destacó el protagonismo de las nuevas generaciones en la construcción del futuro del país. "Alguien me ha dicho que en Perú hace falta un signo de esperanza. Pues hoy, aquí en el Estadio Nacional, son ustedes el signo de esperanza", expresó.

En su reflexión, el Papa abordó algunas de las dificultades que atraviesan los jóvenes, entre ellas la soledad, las pérdidas y la incertidumbre frente al futuro. En ese contexto, destacó la importancia de la amistad y de contar con personas dispuestas a acompañar en los momentos difíciles.

"Todos necesitamos que alguien nos escuche o que sencillamente permanezca a nuestro lado", sostuvo. Además, los invitó a no esconder sus vulnerabilidades y a aceptar el acompañamiento de los demás. "No crean que siempre deben mostrarse fuertes. Déjense cuidar", manifestó.

Otro de los ejes de su discurso estuvo relacionado con la vocación, los proyectos personales y las decisiones de vida. León XIV llamó a los jóvenes a preguntarse qué esperan de su futuro y por qué causas estarían dispuestos a comprometerse.

También destacó la pasión, la vocación y la amistad como aspectos fundamentales para construir un camino personal, y recordó la importancia del amor hacia los demás. "Cuanto más aprendemos a amar a Jesús, más capaces somos de amar como él", afirmó.

La vigilia concluyó con una oración compartida, mientras miles de asistentes iluminaron el estadio con las linternas de sus teléfonos celulares. El pontífice pidió especialmente por los jóvenes y los alentó a ayudar a quienes atraviesan situaciones difíciles y a poner su vida al servicio de los demás.

La actividad formó parte del segundo día de la visita apostólica de León XIV a Perú, país donde vivió durante varios años y donde se desempeñó como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, antes de su elección como Papa en mayo de 2025.

La convocatoria estuvo dirigida a personas de entre 16 y 35 años. El programa comenzó varias horas antes de la llegada del pontífice e incluyó presentaciones musicales, danzas folclóricas, coros parroquiales y espacios de diálogo sobre la familia, la vocación profesional y la vida religiosa.

La visita apostólica continuará hasta el lunes 16 de noviembre, con actividades previstas en distintas localidades peruanas, entre ellas Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.