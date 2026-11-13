Informe revela que el empleo privado de calidad cumplió 15 meses de caída

La Secretaría de Trabajo publicó los datos SIPA de empleo registrado asalariado privado de agosto, con una nueva caída del 0,1%. La industria y el comercio traccionan la baja.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 7:36hs.

Imagen referencial.

La Secretaría de Trabajo de la Nación informó que el empleo asalariado registrado del sector privado anotó una caída del 0,1% mensual durante agosto. Así, la racha negativa para la creación de trabajo privado se extendió a 15 meses de bajas consecutivas, segun el Informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado . El fenómeno se viene observando en paralelo a un escenario recesivo en la actividad económica, ahora generalizado, pero desde fines del 2024 en el nivel urbano, con énfasis en la industria, el comercio y la construcción, que es el que más impacto tiene en el empleo de calidad.

De acuerdo al informe mensual de empleo SIPA correspondiente a agosto, la contracción del 0,1% mensual significó la destrucción de otros 13.640 puestos de trabajo de calidad. La comparación contra noviembre ya arrojó un deterioro de 386.232 puestos de trabajo en esa medición oficial.

Desde el Cetyd-Unsam estimaron que la destrucción de empleos de calidad viene ocurriendo a un promedio de 11.000 puestos mensuales y proyectaron para septiembre y octubre nuevas bajas de 0,2% y 0,1% mensual (habían estimado una de 0,2% para agosto), señala Bae Negocios.

El investigador de esa casa de estudios, Matías Maito, expresó que "nuestras proyecciones con el IPE-CETYD anticipan que agosto, septiembre y octubre también cerrarán en negativo, con la industria retrocediendo más que el promedio. De confirmarse, serán diecisiete meses seguidos de destrucción de empleo formal. Una actividad en recesión no tiene con qué torcer esa trayectoria. La pregunta para 2027 ya no es sólo cuándo llega la recuperación, sino cuánto más puede sostenerse el esquema con el que los hogares vienen sosteniéndose frente a la crisis".

Maito detalló que ese sostenimiento de los hogares frente a la crisis descansa en tres factores: la suba en las horas trabajadas, especialmente en mujeres, que limita la caída del ingreso; el recurso de utilizar los ahorros acumulados previamente, el acceso a préstamos y la venta de pertenencias; y en un salario que recuperó algo con las últimas paritarias, pero no permite evitar una caída del ingreso disponible del 18% desde noviembre del 2023 con el IPC vigente y del 24% con el que se habría derivado del cambio de metodología que el Gobierno postergó a inicios del año.