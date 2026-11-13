Argentina y Uruguay vuelven a verse las caras en un nuevo clásico rioplatense

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Uruguay desde las 20 en La Bombonera, en su primer partido desde la despedida de Lionel Messi. El encuentro corresponde a la fecha FIFA.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 8:09hs.

La Selección argentina jugará esta noche ante Uruguay en La Bombonera, por una nueva fecha FIFA. El partido comenzará a las 20 y será el primero de los dos amistosos que disputará el equipo de Lionel Scaloni antes de cerrar el año.

El encuentro marcará el regreso de la Albiceleste a las canchas tras la despedida de Lionel Messi, el 6 de octubre. Sin su máximo referente, el seleccionado buscará sostener la base del equipo y comenzar una nueva etapa.

Argentina llega como subcampeona del mundo y tendrá una segunda presentación el próximo martes, cuando enfrente a Costa Rica. El duelo de esta noche será transmitido por Telefé y TyC Sports, y también podrá verse por TyC Sports Play.

Uruguay, en tanto, inicia un nuevo ciclo luego de quedar eliminado en la fase de grupos del último Mundial. Tras la salida de Marcelo Bielsa, Diego Forlán asumió como entrenador de la Celeste.

El clásico rioplatense suma 196 enfrentamientos. Argentina lleva ventaja en el historial, con 92 triunfos frente a 58 de Uruguay y 46 empates. El último cruce fue en marzo de 2025, cuando la Albiceleste ganó 1 a 0 como visitante.