Reabrieron el paso fronterizo fluvial entre Puerto Iguazú y Puerto Tres Fronteras

La Prefectura Naval Argentina habilitó nuevamente el cruce este miércoles a las 9.30, luego del descenso del nivel del río Paraná. La medida permite retomar el tránsito de embarcaciones destinadas al tráfico vecinal fronterizo y a los servicios turísticos autorizados.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 8:40hs.

El paso fronterizo fluvial entre Puerto Iguazú (Argentina) y Puerto Tres Fronteras (Paraguay) quedó habilitado nuevamente este miércoles, luego de que el nivel del río descendiera y se recuperaran las condiciones de seguridad necesarias para la navegación.

La reapertura comenzó a regir a partir de las 9.30, mediante la Disposición DI-2026-65-APN-IGUA#PNA, firmada por el jefe de la Prefectura Iguazú, prefecto principal Diego Francisco Ramírez.

Según los registros del monitoreo hidrológico, el río alcanzó una altura de 23,30 metros, por debajo de la cota de evacuación. Esta situación permitió considerar que estaban dadas las condiciones para restablecer las operaciones en el cruce internacional.

La disposición señala que el hidrómetro de la zona portuaria registró una altura promedio de 25 metros durante siete días consecutivos, con una tendencia descendente. Este comportamiento fue uno de los factores que permitieron evaluar nuevamente la seguridad de la navegación.

La decisión también se tomó luego de una reunión extraordinaria realizada el 11 de noviembre, con la participación de organismos de control y empresas que operan en el paso fronterizo. Durante el encuentro se confirmó que estaban dadas las condiciones operativas para retomar los servicios.

Con la habilitación, quedaron autorizados nuevamente el ingreso y egreso de embarcaciones destinadas al tráfico vecinal fronterizo y a los servicios turísticos que cuentan con la correspondiente autorización.

No obstante, desde Prefectura remarcaron que la continuidad de las operaciones estará sujeta a las condiciones hidrológicas y meteorológicas. Ambos factores serán monitoreados de manera permanente por la autoridad marítima.

En ese sentido, advirtieron que, ante nuevas variaciones del río que puedan comprometer la seguridad de la navegación, podrán disponer nuevamente la suspensión de los servicios.