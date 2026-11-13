Realizarán el primer Conversatorio Somos Agro como propuesta pedagógica y técnica

l encuentro se realizará el 16 de noviembre en la Casa del Bicentenario, con modalidad híbrida y participación de especialistas que abordarán los desafíos actuales y futuros del sector agropecuario. La jornada contará con acceso libre vía streaming y otorgará valoración docente.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 9:38hs.

La ciudad de Oberá será escenario del Primer Conversatorio Somos Agro, una iniciativa impulsada por la Supervisión Técnica de la Modalidad Agropecuaria, a cargo del supervisor Mgter. Rafael Bezchliak, que propone generar un espacio de intercambio, reflexión y formación en torno a las principales problemáticas y perspectivas del ámbito agropecuario, educativo y tecnológico.

La actividad tendrá lugar el próximo 16 de noviembre, de 8 a 17 horas, en la Casa del Bicentenario, bajo una modalidad híbrida que permitirá la participación presencial de hasta 200 personas y el acceso virtual a través de streaming.

El encuentro se presenta como una oportunidad para fortalecer los vínculos entre la educación técnica, el sector productivo y los desafíos que plantea el futuro del agro en la región.

La propuesta contempla una agenda de exposiciones organizada en cinco ejes temáticos. La apertura estará a cargo del arquitecto Martín Recamán, ministro de Ecología, quien abordará el consenso ambiental como estrategia para el resguardo de los recursos naturales.

Posteriormente, se desarrollarán diferentes paneles. El primero estará dedicado a los paisajes productivos, las buenas prácticas y el cuidado del agua, con la disertación de Matías Daniel Bertone. El segundo eje, denominado Habitar el presente, imaginar futuros: subjetividades juveniles, contará con la participación de la licenciada Ivonne Stella Maris Aquino.

Asimismo, se abordará la cultura preventiva en el campo y la seguridad eléctrica, a cargo de Luis Carlos Rodríguez, y el futuro agrícola, con especial atención a los desafíos y aplicaciones de la acuicultura 4.0, cuya exposición estará a cargo de Henry Kotinki.

La agenda también incluirá un espacio destinado a las becas de pasantía en Alemania para cursantes y egresados de los Institutos de Educación Agropecuaria (IEA), con la disertación de Héctor Boccanera.

El conversatorio busca promover el diálogo entre educación, producción, ambiente e innovación, generando oportunidades para compartir experiencias y conocimientos que contribuyan al fortalecimiento de la formación agropecuaria y al desarrollo de nuevas perspectivas para el sector.

Inscripción y participación

Quienes deseen participar de manera presencial deberán completar un formulario de inscripción, cuyo registro se cerrará automáticamente una vez alcanzado el cupo de 200 asistentes. En tanto, el acceso a la transmisión por streaming será libre y gratuito.

Desde la organización informaron, además, que la actividad contará con cómputo de inasistencia y que el lunes se habilitará la inscripción en el SiRyC, a fin de que los docentes puedan acceder a la correspondiente valoración.