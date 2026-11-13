Un albañil cayó de un andamio en Posadas y debió ser hospitalizado

El accidente ocurrió en el barrio Santa Bárbara. El hombre realizaba tareas en el primer piso cuando perdió el equilibrio y cayó al suelo.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 9:21hs.

Un trabajador de 42 años fue hospitalizado este jueves por la tarde luego de caer de un andamio mientras revocaba una pared en una construcción de Posadas. El accidente ocurrió en el barrio Santa Bárbara cerca de las 19.30, en la zona de las calles Che Guevara y Sargento Cabral. El hombre realizaba tareas en el primer piso cuando perdió el equilibrio y cayó al suelo. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Quinta constataron que Hugo Orlando L. presentaba lesiones. Según manifestó, se encontraba revocando una pared cuando ocurrió la caída. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga para que recibiera atención y fuera evaluado por el personal médico. Hasta el momento, no se informó la gravedad de las lesiones. La Policía solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias y las actuaciones correspondientes.

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