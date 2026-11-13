Seis familias siguen evacuadas en Campo Ramón y reúnen donaciones para los damnificados

Las inundaciones afectaron a diez familias en la zona urbana y seis permanecen alojadas en el CIC. El municipio y vecinos reciben donaciones en ese espacio y en la Municipalidad para asistir a quienes perdieron sus pertenencias.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 9:15hs.

El agua avanzó luego de alrededor de tres horas de intensa lluvia.

Seis familias continúan evacuadas en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del municipio de Campo Ramón luego de las inundaciones derivadas de la intensa lluvia que afectó a la localidad en la tarde de ayer. Fuentes del municipio informaron que, en total, diez familias de la zona urbana resultaron afectadas, algunas debieron dejar sus viviendas, mientras que otras permanecieron en sus casas pese al ingreso de agua y los daños ocasionados.

Frente a la emergencia, autoridades y vecinos pusieron en marcha, por un lado las reparaciones estructurales tendientes a permitir el regreso de los afectados a sus casas, y, en paralelo, una campaña solidaria para reunir donaciones destinadas a las familias que perdieron todas sus pertenencias y necesitan ayuda. Se reciben alimentos, ropa, elementos de limpieza, colchones, útiles escolares, y otros artículos de primera necesidad en el CIC y en la Municipalidad de Campo Ramón.

"Se necesita todo tipo de colaboración", señalaron desde el municipio, que coordina la asistencia junto con la Policía de Misiones. "Las seis familias evacuadas permanecen alojadas en el CIC mientras continúa el relevamiento de los daños y se evalúa qué elementos necesita cada grupo familiar", precisaron las fuentes consultadas.

Lluvia intensa e inundaciones

El impacto más grave del fenómeno se registró en el barrio Municipal, situado en la zona urbana de Campo Ramón, donde las familias debieron abandonar sus hogares.

En el barrio Peón Rural el agua ingresó en una vivienda y dañó electrodomésticos. Sus cuatro integrantes, entre ellos dos niños, fueron trasladados temporalmente a la casa de una vecina. En otro domicilio del mismo barrio, una familia sufrió daños en parte de la vivienda y en sus pertenencias; sus tres hijos quedaron al cuidado de familiares, mientras sus padres permanecieron en el inmueble.

En las colonias, las precipitaciones dejaron caminos anegados en los accesos a Sección Décima y al paraje Arroyo Tigre. En este último sector, una camioneta Renault Alaskan fue arrastrada por la corriente cuando intentaba cruzar el arroyo. El conductor, de 62 años, y las otras cuatro personas que viajaban con él lograron salir del vehículo y resultaron ilesos.

Además, se registraron sectores afectados en Villa Bonita y dificultades para circular por caminos rurales. La Policía y el municipio mantienen los relevamientos y las tareas de asistencia, en tanto maquinaria municipal trabaja en las zonas afectadas reparando los caminos mayormente dañados, alcantarillas, desagües y puentes afectados.