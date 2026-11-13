Este domingo se disputará la segunda fecha de la Copa de la Liga de Puerto Rico

El campeonato dividido en tres zonas, norte, centro y sur respectivamente, cuenta con tres elencos en cada grupo.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 9:35hs.

Belgrano de El Alcázar, este domingo jugará de local ante Mandiyú de Garuhapé. //Foto: Esteban González.

La Copa de la Liga, organizada por la Liga Regional de Puerto Rico tendrá rodaje este fin de semana, con equipos que harán su debut en el certamen, entre ellos el vigente campeón, Atlético León de Puerto Leoni que hace poco logró la consagración del Clausura 2026 y visitará a Atlético Montoya en la cancha Municipal de Ruiz de Montoya.

El campeonato dividido en tres zonas, norte, centro y sur respectivamente, cuenta con tres elencos en cada grupo. El último fin de semana dio inicio al certamen con victorias del Club Fátima de Puerto Rico, Atlético Demisiones de Capioví y el Club Jardín América en sus correspondientes zonas.

El domingo próximo los tres clubes que no tendrán rodaje son el elenco de Puerto Rico, el conjunto capiovisense y el 'Lobo' jardinense. Por ende, los tres conjuntos que ganaron en sus respectivos debuts, tienen fecha libre en la segunda jornada y estarán atentos a los compromisos que se jueguen para tener en cuenta el puntales en la tabla de posiciones.

Zona norte:

Belgrano de El Alcázar vs. Mandiyú de Garuhapé, domingo a las 16.30 horas

Libre: Club Fátima de Puerto Rico

Zona centro:

Atlético Montoya de Ruiz de Montoya vs. Atlético León de Puerto Leoni, domingo a las 20 horas

Zona sur:

Atlético Hipólito Yrigoyen vs. Club Timbó de Jardín América, domingo a las 16.30 horas

Libre: Club Jardín América

Cabe destacar que los primeros de cada grupo pasarán a semifinales al igual que el mejor segundo. En la citada instancia será a un solo cotejo, el ganador de cada llave clasificará a la final. En cuanto al partido decisivo que definirá al campeón será en una cancha neutral.