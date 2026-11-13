"Nunca es tarde": María de los Ángeles terminó el secundario en SIPTED y se convirtió en auxiliar de farmacia

De retomar los estudios a formarse en salud: la historia de superación de una egresada del Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo. Posadeña de 28 años que decidió finalizar la primaria y secundaria en esta Institución, para transformar su realidad personal y laboral a través del estudio.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 10:16hs.

Detrás de cada título entregado por el Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo (SIPTED) hay una historia de perseverancia, apoyo familiar y oportunidades que se abren. Ese es el caso de María de los Ángeles Quiroga, una joven posadeña de 28 años que decidió finalizar la primaria y secundaria en esta Institución, para transformar su realidad personal y laboral a través del estudio. Lejos de conformarse con alcanzar esa meta, fue por más y continuó formándose en una carrera superior en el ámbito de la salud.

María de los Ángeles enfrentó el desafío de salir adelante y buscar un sostén para sus dos pequeños hijos. En ese camino, el respaldo incondicional de su familia, en especial de su madre Julia, fue el pilar fundamental para no bajar los brazos. Sin embargo, al salir a buscar trabajo se topó con una barrera recurrente: la falta del título secundario completo. La posibilidad de revertir esa situación llegó por recomendación de un familiar que le habló sobre la modalidad educativa del SIPTED.

Decidida a intentarlo, se acercó a la sede central del Organismo, donde recibió asesoramiento y descubrió que contaba con un Núcleo Educativo en su propio barrio: San Isidro, una zona populosa de la ciudad de Posadas. La posibilidad de estudiar ahí sin necesidad de trasladarse al centro fue un factor clave para poder compatibilizar el estudio con la maternidad y su rutina diaria.

“Tenía muchas dudas, nervios y ansiedad porque no sabía si iba a poder comenzar nuevamente a estudiar y cómo hacer para organizarme. Pero algo que parecía tan lejano empezó a estar un poquito más cerca de ser posible. Así comencé un nuevo desafío”, recordó la egresada sobre sus primeros pasos en la institución.

Una vez finalizada la primaria y la secundaria en el SIPTED, María de los Ángeles no se dio por vencida y fue por más: decidió formarse en una carrera superior y desde hace un año es Auxiliar en Farmacia.

Hoy con mucho orgullo y agradecimiento alienta a todas las personas que por distintas razones no pudieron terminar sus estudios: “luchen por sus sueños, nunca es tarde para terminar el secundario”.