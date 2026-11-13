Denunciaron por golpear a su hijo de 1 año al hombre que acusó maltratos y amenazas de policías

Una pareja denunció que Miguel N., quien acusó a 6 policías de la Comisaría Sexta por maltratos, abuso de autoridad y amenazas, el mediodía del 2 de noviembre golpeó e insultó a su hijo de 1 año en la vía pública, lo que derivó en la posterior detención del hombre.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 10:06hs.

Mientras continúa la investigación por supuesto maltrato, abuso de autoridad y amenazas por parte de seis efectivos de la Comisaría Sexta de Posadas durante el mediodía del lunes 2 de noviembre, en paralelo se prosigue con las pesquisas para esclarecer un hecho de maltrato por parte de Miguel N., el hombre que denunció a los uniformados por una incorrecta detención, hacia uno de sus hijos pequeños.

Sobre la acusación en contra del ciudadano, este medio pudo saber mediante fuentes consultadas, que se trata de maltratos y golpes en perjuicio del mayor de los dos hijos (1 año y 9 meses) con el que el hombre estaba caminando.

En la denuncia radicada por una pareja -un prefecturiano y una médica- que vio toda la secuencia, se mencionó que el hombre habría golpeado al menor por la nuca con la mano abierta, lo que provocó que el pequeño caiga al piso. En esa línea, siempre según lo denunciado, Miguel N. le gritó al niño que se levantara profiriendo insultos, mientras éste lloraba.

Ante esta situación, los denunciantes se acercaron al padre de los dos niños y le advirtieron que esa no era forma de tratar a un hijo. A lo que el hombre respondió que era el padre y que nadie se podía meter.

A partir de esta denuncia, las autoridades intervinientes ordenaron que Miguel N. tenga prohibido acercarse a sus dos hijos pequeños mientras continúa las investigaciones. En paralelo, la causa por maltrato y amenazas en contra de los seis policías continúa su curso con recolección de pruebas.