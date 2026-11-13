Daniel Scioli llegará a Misiones y será recibido por Passalacqua en Casa de Gobierno

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación mantendrá un encuentro institucional con el gobernador este viernes por la mañana. Su visita a Posadas se enmarca en la 3.ª Convención de Empresarios Jóvenes en Turismo, que reunirá a unos 400 referentes del sector.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 10:28hs.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, llegará este viernes a Misiones para participar de la 3.ª Convención de Empresarios Jóvenes en Turismo, organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). Durante su visita, será recibido por el gobernador Hugo Passalacqua en Casa de Gobierno.

La reunión entre ambos funcionarios está prevista para la mañana de este viernes y tendrá carácter institucional, en el marco de la agenda de trabajo entre el Gobierno provincial y las autoridades nacionales en materia turística, una de las actividades estratégicas para la economía misionera.

La llegada de Scioli coincidirá con el desarrollo de la Convención, que tendrá lugar este viernes 13 y sábado 14 de noviembre en Posadas. El encuentro convocará a unos 400 empresarios, profesionales, emprendedores y representantes institucionales de distintas provincias argentinas y países vecinos.

El escenario principal será el Hotel Julio César, donde se desarrollarán conferencias, paneles y espacios de intercambio sobre innovación, inteligencia artificial, sostenibilidad, formación profesional, liderazgo y oportunidades de negocios.

Entre los disertantes anunciados se encuentran Mateo Salvatto, quien abordará el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial; Pilar Lozano, con herramientas para impulsar emprendimientos turísticos; y Fernanda Rodríguez, con una exposición sobre sostenibilidad. También participarán Yanina Martínez y Mili Hadad, entre otros referentes.

La segunda jornada, prevista para el sábado 14, tendrá como sede el Parque de la Ciudad, donde se realizarán actividades de integración y vinculación entre los participantes.

La realización de este encuentro nacional en Posadas representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre el sector público y privado, promover la oferta turística de Misiones y generar nuevos espacios de intercambio para las empresas y los emprendedores de la actividad.