Crecen las consultas por viajes a Brasil y se concretan más ventas desde noviembre

Sandra Lezcano, presidenta de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo, observó que entrado el último bimestre del año crecieron las consultas

viernes 13 de noviembre de 2026 | 10:35hs.

Sandra Lezcano, presidenta de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo, observó que entrado el último bimestre del año crecieron las consultas y ventas de paquetes de viaje. "El destino perla sigue siendo Brasil", reconoció. Sobre el movimiento en las agencias de turismo a lo largo del año, marcó que "este año fue de muchos cambios", en particular tras la desregulación de la Ley de Agentes de Viajes. "No somos competencia sino debemos trabajar en conjunto para tener más posibilidades de llegar a más destinos", señaló. Es por ello que con la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) impulsaron la creación de sellos de calidad, que distinguen a las agencias y prestadores habilitados de aquellos que operan de manera informal.

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