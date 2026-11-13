Realizaron controles oftalmológicos para prevenir la ceguera en pacientes diabéticos

La iniciativa del Consejo Argentino de Oftalmología permitió realizar controles gratuitos para detectar lesiones en la retina y evitar complicaciones graves. En Misiones, la jornada contó con la participación de la médica oftalmóloga Paola Tisiotti.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 10:29hs.

La jornada de controles oftalmológicos gratuitos se realizó de 8 a 12 en el Instituto Simes de Posadas. // Fotos: Julián Grondona

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha que busca generar conciencia sobre esta enfermedad y la importancia de prevenir sus complicaciones. En este marco, esta mañana se llevó adelante una nueva edición de la Campaña Nacional de Prevención de la Ceguera por Diabetes, impulsada por el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), con controles gratuitos destinados a personas que padecen esta enfermedad.

La iniciativa se desarrolló en distintos puntos del país y tuvo como objetivo detectar de manera temprana la retinopatía diabética, una complicación que afecta los vasos sanguíneos de la retina y puede provocar una pérdida severa de la visión. En Misiones, la atención estuvo a cargo de la médica oftalmóloga Paola Tisiotti, quien se sumó a la propuesta con un cupo de 50 pacientes.

“Lo que realizamos es un fondo de ojos. Se dilata la pupila para poder ver la parte interna del ojo, donde está la retina, que es lo que se afecta cuando tenemos diabetes”, explicó la profesional, integrante de la Sociedad de Oftalmólogos de Misiones a El Territorio.

En esta edición, su consultorio fue el único de la provincia que participó de la campaña nacional. En años anteriores también se habían incorporado el hospital y otros centros oftalmológicos privados, pero en esta oportunidad la actividad se concentró en la atención brindada por la especialista.

“Es importante el control oftalmológico de los pacientes diabéticos porque es una forma de detectar de manera temprana lesiones que se producen en la retina. La diabetes, así como afecta a los riñones y al corazón, también afecta a la retina”.

En este sentido, sostuvo que la enfermedad deteriora los vasos sanguíneos de esta estructura ocular y puede generar lesiones que, sin un diagnóstico oportuno, avanzan hacia complicaciones más graves. Por eso, los controles permiten identificar alteraciones y determinar la necesidad de iniciar un tratamiento antes de que se produzcan daños severos en la visión.

“Si uno las detecta a tiempo, se puede hacer un tratamiento y evitar complicaciones más graves, como la ceguera”, remarcó la oftalmóloga al referirse a la importancia del seguimiento médico en personas con diabetes.

Respecto de la continuidad de la atención, detalló que el procedimiento inicial consiste en examinar el fondo de ojos para conocer el estado de la retina. Si se identifica alguna alteración, se evalúa su gravedad y se determina qué tratamiento corresponde. En los casos que lo requieren, el paciente es derivado a un especialista en retina para continuar con la atención.

“Es una buena oportunidad para acercarme a la población y concientizar sobre la salud visual y la importancia de los controles oftalmológicos”, expresó Tisiotti sobre su participación en la campaña.

La campaña se desarrolló en distintos puntos del país y, en Posadas, los controles se realizaron en el Instituto Simes, ubicado sobre calle Córdoba, de 8 a 12. Debido a la demanda y al ser la única profesional de Misiones que se sumó a la iniciativa, la especialista estableció un cupo de 50 pacientes para garantizar una atención adecuada y evitar largas esperas.