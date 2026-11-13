Desarticularon un aguantadero en Posadas y verifican otros inmuebles abandonados

El lugar fue detectado en el barrio Santa Lucía durante un operativo de seguridad. Allí hallaron indicios de quema de cables y secuestraron elementos presuntamente robados. La Policía trabaja con la Justicia y los propietarios para intervenir en otros puntos críticos.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 11:36hs.

La Policía de Misiones intervino en una construcción abandonada del barrio Santa Lucía de Posadas que, según la investigación, era utilizada como refugio por personas vinculadas a robos y otras actividades ilícitas. El lugar estaba oculto entre pastizales y habría servido para esconderse y guardar objetos sustraídos.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron indicios de quema de cables y secuestraron elementos que serían robados. Algunos estarían relacionados con hurtos bajo la modalidad conocida como “punga”. Los datos reunidos también vinculan el inmueble con la comercialización y el consumo de estupefacientes.

A partir de la intervención, la Policía inició gestiones para avanzar con la demolición de la estructura, que dependerá de las disposiciones judiciales y las autorizaciones correspondientes.

El procedimiento forma parte de una estrategia provincial para identificar construcciones abandonadas, baldíos con malezas y otros espacios que puedan ser utilizados para cometer delitos. La Jefatura de Policía trabaja en el relevamiento de esos lugares con la Justicia y los propietarios.

El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, señaló que el objetivo es ubicar a los responsables de los inmuebles y encontrar soluciones para evitar que se conviertan en refugios o puntos de riesgo para los vecinos. “Vamos a trabajar con la Justicia y los propietarios para encontrar soluciones concretas”, afirmó.

A través de mapas de calor del delito, la Policía identificó sectores considerados críticos. Personal de Investigaciones releva esos puntos, reúne información aportada por vecinos y pone los datos a disposición de la Justicia para coordinar las medidas necesarias.

Según la estrategia, las intervenciones podrían incluir la limpieza, recuperación o demolición de los inmuebles, de acuerdo con cada caso y dentro del marco legal. El propósito es reducir los espacios que, por su abandono y falta de mantenimiento, pueden ser aprovechados para ocultar personas u objetos robados.