Preparan la reapertura de los pasos fronterizos en Corpus y Jardín América

Prefectura trabaja para restablecer los cruces con Paraguay en Corpus y Colonia Oasis, aunque la vuelta del servicio dependerá del nivel del río y de las autorizaciones de los organismos de ambos países. Puerto Leoni continúa cerrado.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 11:15hs.

Foto: Esteban González.

Los cruces fronterizos de Corpus, Colonia Oasis -en Jardín América- y Puerto Leoni permanecen cerrados desde el 13 de octubre, cuando las intensas lluvias provocaron la crecida de arroyos y ríos en Misiones. A un mes de la interrupción, avanzan las tareas para reactivar los servicios en Corpus y Colonia Oasis.

El cierre se dispuso luego de varios días de precipitaciones por encima de lo habitual. Según los registros aportados a El Territorio, cayeron 40 milímetros el jueves 8 de octubre, 42 el viernes 9, seis el sábado 10 y 82 el lunes 12. La situación también generó desbordes y cortes de tránsito en rutas nacionales y provinciales.

Desde entonces permanecen interrumpidos el servicio de balsas entre Corpus y Bella Vista, el cruce en lanchas entre Colonia Oasis y Capitán Meza, y el paso en botes a remo entre Puerto Leoni y Edelira.

Prefectura Naval Argentina, a través de la dependencia de Puerto Maní, informó que trabaja para restablecer las conexiones en Corpus y Colonia Oasis. El jueves, el río Paraná registraba una altura de 6,34 metros y continuaba en bajante. Además, se realizan tareas para acondicionar las instalaciones y permitir que los organismos correspondientes vuelvan a operar.

Si se mantienen las condiciones necesarias, el servicio en Corpus podría reanudarse el próximo martes. Sin embargo, la fecha dependerá también de la autorización de Aduana y Migraciones, y de la evaluación de sus equipos técnicos.

En Colonia Oasis, además de las condiciones del río, aguardan una respuesta de las autoridades paraguayas sobre la posibilidad de retomar el servicio. Para habilitar el cruce en lanchas entre ambas márgenes, el Paraná debe alcanzar una altura de 5,98 metros, de acuerdo con los parámetros de seguridad informados por las autoridades.