Puedes dejarte el sombrero puesto: “Stripper”, un desnudo emocional y la dificultad de hallar trabajo a los 50       

Este sábado 14 de noviembre a las 21.30, función de “Stripper” en la Sala Mandové. La comedia teatral dirigida por Claudia Marelli y con la actuación de Leo Guzmán, "nos presenta a Rodo, un hombre de 50 y tantos que intenta ganarse la vida, aunque las circunstancias parecen ponerlo a prueba”, contó Marelli

viernes 13 de noviembre de 2026 | 11:20hs.

Stripper, función este sábado a las 21.30 en la Sala Mandové. Fotos: Producción Stripper

Este sábado 14 de noviembre a las 21.30 regresa “Stripper” al escenario de la Sala Mandové (Beethoven 1762, Posadas). La obra teatral dirigida por Claudia Marelli y con la actuación de Leo Guzmán va por su segunda función con una historia que nos habla acerca de las mezquindades del mundo laboral, los privilegios que se dan por sentado, algunos prejuicios, la resiliencia. Además con humor pone en juego el arquetipo de la belleza, el deseo y la construcción de las masculinidades.

Rodo, buscavidas

Claudia Marelli se estrena en el rol de directora teatral con “Stripper”, una obra de Carlos Cazila, escritor, dramaturgo y psicólogo bonaerense que propone reírnos sin perder la empatía y reflexionar acerca de mandatos y limitantes que impone esta sociedad que conformamos todos.

“Volvemos a presentar Stripper, en su segunda función, con Leo Guzmán como protagonista y bajo mi dirección. Una experiencia muy especial para mí, porque significa también mi debut como directora teatral”, contó Marelli a El Territorio.

Sobre la trama, adelantó, “la obra nos presenta a Rodo, un hombre de 50 y tantos años que intenta ganarse la vida, mientras que las circunstancias parecen ponerlo a prueba”.

“Es un buscavidas, un remisero, un chofer de aplicaciones, alguien que, casi sin querer y por esas vueltas de la vida, termina participando de un casting para convertirse en stripper”, relató.

Enseguida fue por el imaginario colectivo de lo que es un stripper, esa persona que se pone en tarlipes (o casi) de una manera estudiada jugando con los tiempos de la sensualidad y el deseo. El disfraz como fantasía o como escudo, el baile como el movimiento hipnótico. Sin embargo, ¿hay lugar para cierta torpeza?, ¿cierta autenticidad?

“Cuando hablamos de un stripper, generalmente imaginamos a un muchacho joven, de buen físico y atlético. Pero justamente ahí aparece uno de los desafíos más interesantes de esta propuesta, que es construir un personaje alejado de ese estereotipo, un hombre común, con una familia, necesidades económicas, contradicciones y muchas historias para contar”, explicó la directora teatral.

Los ensayos, la construcción

Durante los ensayos de la obra, el equipo fue descubriendo a Rodo y qué pasa por su cabeza.

“Porque una obra, sea cómica o dramática, es siempre un camino de búsqueda. Y en ese recorrido fuimos encontrando mucho más que una situación disparatada. Aparecieron cuestiones relacionadas con lo masculino, la familia, la sociedad y la identidad”, contó.

Con este recorrido, Leo Guzmán construyó un personaje que, a través del humor, nos permite mirar situaciones cotidianas desde otro lugar.

“Stripper nos habla de algo mucho más profundo que de un hombre que intenta encontrar una salida laboral en el mundo del espectáculo. Es también un desnudo emocional”, sostuvo.

“En lo personal, quiero destacar el vínculo de confianza que construimos con Leo durante este proceso. La dirección también implica escucharse, mirarse, probar, equivocarse y volver a buscar. Y creo que ese encuentro fue fundamental para llegar a este Rodo que hoy compartimos con el público”, dijo.

La función de este sábado

Esta segunda función es una oportunidad de seguir compartiendo la obra con el público y generar risas y también conversación. “Es una obra que tiene humor, situaciones absurdas y también mucho de humanidad”, concluyó Marelli.

Para agendar

Función de Stripper

Este sábado 14 de noviembre a las 21:30.

En la Sala Mandové (calle Beethoven 1762)

Una propuesta para adolescentes y adultos.

Reserva de entradas al 376 4-635014