La EPET Nº 20 de San Pedro expuso los proyectos de sus talleres y destacó el valor de la educación técnica

La Expotécnica 2026 reunió trabajos de carpintería, herrería, electricidad, construcciones y robótica, entre otras áreas. La muestra permitió compartir con la comunidad las producciones de los estudiantes y visibilizar el esfuerzo de docentes y familias para sostener las prácticas educativas.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 11:11hs.

La EPET Nº 20 de San Pedro realizó este miércoles la Expotécnica 2026, una jornada en la que los estudiantes exhibieron los trabajos y proyectos desarrollados durante el ciclo lectivo en los distintos talleres y espacios curriculares de la institución.

La actividad tuvo lugar en el salón techado del establecimiento y comenzó durante la mañana con la visita de alumnos de séptimo grado de escuelas primarias y estudiantes de otros niveles educativos, quienes pudieron conocer de cerca las características de la formación técnica y las herramientas que ofrece esta modalidad.

Durante la exposición se presentaron producciones de carpintería, hojalatería, herrería, soldadura, electricidad y construcciones, además de maquetas y proyectos interdisciplinarios que integraron conocimientos de Lengua, Matemática, Física, Geografía, Historia, Biología, Inglés y Robótica.

Uno de los momentos destacados de la jornada estuvo relacionado con la participación de los veteranos de Malvinas, quienes protagonizaron un espacio de encuentro cargado de historia, testimonios y emoción.

Más allá de los trabajos exhibidos, la muestra también permitió poner en evidencia el esfuerzo que implica sostener las actividades prácticas en un contexto económico complejo, marcado por las dificultades para acceder a los materiales y recursos necesarios para la educación técnica.

Al respecto, la directora de la institución, Sandra Velázquez, destacó el compromiso de la comunidad educativa para concretar la exposición. “Fue significativa por el esfuerzo de los docentes técnicos y las familias de los alumnos en cuanto a la adquisición de materiales para realizar los trabajos prácticos, en un contexto tan difícil en lo económico y también por la falta de recursos que está atravesando la educación técnica en general”, señaló a El Territorio.

La directiva también valoró la integración entre los talleres y las materias de formación general, una articulación que permite fortalecer los conocimientos y acompañar el perfil profesional de Maestro Mayor de Obras que ofrece la institución.

“Es un espacio que permite abrir la institución a toda la comunidad para lograr una puesta en valor de lo que significa el aprendizaje con orientación técnica y cómo logra cambiar el proyecto de vida de manera positiva a muchos estudiantes, ofreciéndoles un título y también la posibilidad de continuar sus estudios posteriormente”, expresó Velázquez.

Asimismo, resaltó el acompañamiento de las familias, escuelas primarias, diferentes NENI, instituciones y comercios de San Pedro, cuyo aporte resulta fundamental para el desarrollo de las propuestas educativas.

La Expotécnica también contó con la participación de artistas locales, que colaboraron de manera desinteresada con presentaciones para acompañar la jornada y sumar propuestas culturales al encuentro.

De esta manera, la EPET Nº 20 abrió sus puertas a la comunidad para mostrar el trabajo realizado durante el año y destacar la importancia de una formación que combina conocimientos teóricos y prácticos, brinda herramientas para el mundo laboral y amplía las oportunidades de continuar estudios superiores.