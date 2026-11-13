Preparan medidas de asistencia para los emprendimientos turísticos afectados por los fenómenos climáticos

El ministro de Turismo, José María Arrúa, advirtió que las condiciones vinculadas con El Niño podrían extenderse hasta fines de enero o principios de febrero. Tras las complicaciones registradas en Campo Ramón, la provincia trabaja en relevamientos, alivio fiscal y herramientas para acompañar a los prestadores del sector.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 12:29hs.

El Gobierno de Misiones comenzó a reforzar las acciones de acompañamiento a los emprendimientos turísticos afectados por los fenómenos climáticos, en un escenario en el que las condiciones vinculadas con El Niño podrían continuar durante los próximos meses. Así lo señaló el ministro de Turismo, José María Arrúa, quien adelantó que se trabaja en distintas herramientas para asistir a los prestadores y sostener la actividad.

El funcionario mencionó especialmente la situación de Campo Ramón, donde recientemente se registró un episodio de caída de nieve que generó complicaciones. Según explicó, mantuvo reuniones con referentes de la localidad para conocer el alcance de los inconvenientes y avanzar en un diagnóstico de la situación.

"Venimos trabajando en lo que tiene que ver primero con relevar bien, con hacer un monitoreo de cómo está la situación realmente y cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para los próximos meses", explicó.

Arrúa advirtió que no se trata de un fenómeno aislado y estimó que las condiciones climáticas podrían extenderse hasta fines de enero o principios de febrero. Por ese motivo, consideró necesario anticipar medidas y no esperar a que las dificultades se profundicen para comenzar a actuar.

Entre las herramientas que analiza la provincia mencionó la implementación de un fondo anticíclico y medidas de alivio fiscal vinculadas con los ingresos brutos, además de acciones de promoción turística destinadas a fortalecer el movimiento en los distintos destinos misioneros.

"Estamos trabajando con un fondo anticíclico, con lo que tiene que ver con impuestos, ingresos brutos, alivio fiscal, y después con todas las políticas que fortalezcan el destino", detalló.

Buscan evitar que la información climática afecte las reservas

Otro de los aspectos que preocupa al sector es el impacto que puede generar la difusión de información parcial sobre las condiciones meteorológicas en Misiones. En ese sentido, el ministro remarcó que la provincia no se encuentra inundada y que las rutas permanecen habilitadas.

"Misiones no está inundada, las rutas están habilitadas", afirmó, al señalar la importancia de transmitir información precisa a quienes tienen previsto visitar la provincia.

En paralelo, indicó que se están fortaleciendo las acciones de promoción y comunicación para mostrar las condiciones reales de los destinos y evitar que las noticias sobre fenómenos puntuales sean interpretadas como una situación generalizada en todo el territorio.

El acompañamiento también apunta a los emprendedores turísticos que necesitan recuperarse de las consecuencias de los temporales y sostener sus actividades.

Un sector que busca anticiparse a las dificultades

Arrúa destacó que, pese al contexto económico y las complicaciones climáticas, Misiones registró buenos indicadores turísticos durante septiembre, octubre y noviembre.

No obstante, sostuvo que el desafío es generar estrategias que permitan sostener la actividad a mediano y largo plazo, en lugar de actuar únicamente cuando aparecen las crisis.

"Siempre tenemos que anticiparnos a las crisis, anticiparnos a esto y, en función de eso, generar políticas públicas a largo plazo", expresó.

En ese marco, consideró que el trabajo articulado entre el Estado y el sector privado será fundamental para acompañar a los prestadores, fortalecer los destinos y mantener el movimiento turístico en la provincia durante la temporada de verano.