Misiones llevará a Nación un reclamo por los pasos fronterizos y la pérdida de competitividad turística

El ministro de Turismo, José María Arrúa, anticipó que esos temas formarán parte de la agenda que planteará al secretario de Turismo y Deportes de Nación, Daniel Scioli, durante su primera visita a Posadas. También se refirió al impacto de las condiciones climáticas en los emprendimientos turísticos y adelantó que la provincia trabaja en medidas de alivio fiscal y asistencia al sector.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 12:26hs.

Foto: Agustina Vera

La agilización de los pasos fronterizos y la recuperación de la competitividad regional serán algunos de los principales planteos que Misiones llevará al Gobierno nacional durante la visita del secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, quien llegará por primera vez a Posadas para participar de la tercera Convención Nacional de Empresarios Jóvenes de Turismo.

El ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, señaló que el encuentro representa una oportunidad para exponer las demandas de la provincia y avanzar en una agenda de trabajo vinculada con las particularidades de una economía de frontera.

"Los pasos fronterizos son una demanda frecuente y en lo que siempre insistimos", remarcó el funcionario, quien cuestionó que Scioli todavía no haya visitado la capital provincial desde que asumió el cargo. "Es la primera vez que viene a Posadas. Hubiera sido bueno que venga también hace tiempo atrás, pero es una oportunidad para volver a plantearle lo que necesitamos", expresó.

Arrúa sostuvo que la situación económica nacional tiene un impacto directo en Misiones, debido a la convivencia cotidiana con Brasil y Paraguay y las diferencias de competitividad que afectan al comercio y a los servicios turísticos.

"Nosotros tenemos una asimetría diaria, convivimos con Brasil y Paraguay. No es que tenemos competitividad o no, nosotros convivimos con ellos", explicó. En ese sentido, consideró necesario impulsar políticas públicas estratégicas que permitan amortiguar los efectos del contexto macroeconómico y de un tipo de cambio que, a su entender, no resulta competitivo para la región.

El impacto de las condiciones climáticas

Durante la entrevista, el ministro también se refirió a las consecuencias de los fenómenos meteorológicos vinculados con El Niño y su impacto sobre los emprendimientos turísticos de la provincia.

Como ejemplo, mencionó la situación de Campo Ramón, donde se registró un episodio de caída de nieve que afectó a la zona. Arrúa indicó que el Gobierno provincial trabaja en el relevamiento y monitoreo de los establecimientos y emprendimientos para determinar las consecuencias y las necesidades de asistencia.

Advirtió que las condiciones climáticas podrían continuar hasta fines de enero o principios de febrero, por lo que consideró necesario anticipar medidas y acompañar a los prestadores turísticos.

Entre las herramientas que se encuentran en análisis mencionó un fondo anticíclico, medidas de alivio fiscal vinculadas con Ingresos Brutos y acciones de promoción para fortalecer el destino Misiones.

Además, buscó llevar tranquilidad a los potenciales visitantes al remarcar que la provincia no se encuentra inundada y que las rutas están habilitadas.

"Misiones no está inundada, las rutas están habilitadas", afirmó, y cuestionó la circulación de información parcial que puede generar una percepción equivocada sobre las condiciones para viajar y recorrer los destinos turísticos.

En ese marco, sostuvo que se está reforzando la información y la promoción turística, mientras se trabaja puertas adentro para acompañar a los emprendedores afectados.

Un segundo semestre con buenos indicadores

Por otra parte, Arrúa evaluó el desempeño de la actividad turística durante 2026 y destacó los resultados registrados en el segundo semestre, particularmente durante septiembre, octubre y noviembre.

Señaló que los indicadores fueron positivos pese al contexto económico y a las dificultades que representan las asimetrías fronterizas y las condiciones climáticas.

Sin embargo, advirtió que el sector no puede limitarse a responder cuando aparecen las dificultades, sino que necesita anticiparse mediante estrategias de mediano y largo plazo.

"Lo que no podemos hacer es siempre esperar que llegue la crisis para empezar a pensar estrategias. Siempre tenemos que anticiparnos", sostuvo.

En esa línea, destacó la importancia de generar políticas públicas sostenidas y fortalecer el trabajo conjunto entre Nación, provincia, municipios y el sector privado.

Finalmente, consideró que la convención de empresarios jóvenes constituye un espacio para intercambiar experiencias, incorporar nuevas tendencias y analizar los cambios que atraviesa la industria turística, especialmente a partir de la inteligencia artificial y las nuevas modalidades de viaje.