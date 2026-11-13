Capioví, entre las llamativas decoraciones y la primera velada

La localidad ya luce con sus adornos, preparan el primer gran espectáculo que contará con el encendido del árbol principal.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 12:20hs.

Fotos: Esteban González.

Navidad en Capioví es un atractivo turístico que creció con el correr de los años. Con el arduo trabajo del grupo organizador de las decoraciones, empezaron a instalar los adornos en la avenida San Luis Gonzaga y la plaza Los Pioneros para que se llegue con los tiempos e iniciar con las veladas a fin de mes.

Con obras deslumbrantes, hecho de forma artesanal y con gran compromiso. Ursula Kleiner, una de las coordinadoras de los ornamentos que se colocan en la vía pública, describió a El Territorio el gran esfuerzo que llevan adelante junto a su equipo. "Comenzamos a colocar a fin de octubre, ya que el encendido del árbol será el 28 de noviembre, más teniendo en cuenta el clima ya que todo es al aire libre, empezamos con tiempo", dijo.

Además, describió que al ser adornos artesanales, hay muchas horas de esfuerzo y dedicación. "Siempre hay modificaciones, pueden ver que hay cosas de años anteriores, siempre lleva tiempo, hay que recalcar eso porque son muchísimas horas de limpieza, reacomodar, volver a pintar y por eso estamos muy ocupados", expresó.

Con respecto al árbol principal que se montará en el principal paseo público local, la capiovisense describió que no adelantará sobre la temática que tendrá este año e invitó a toda la comunidad como a gente de otros lugares a que se acerquen a Capioví para ser parte de las veladas y ver el formato que contará el árbol navideño para este 2026.

Por otra parte, la primera velada se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre en la plaza Los Pioneros. En dicha ocasión se contará con la estelar actuación de Axel, cantante reconocido en el país. A su vez, se presentará Alan y Che Gurisada. Incluso, habrá feria de artesanos y emprendedores, como si también patio gastronómico.