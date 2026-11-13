Filas de horas en la frontera, reclamos impositivos y promesas de inversión, lo que dejó la visita de Scioli a Posadas

El funcionario nacional reconoció los problemas de los pasos fronterizos y anticipó que se evalúan cambios en su infraestructura. Además, habló de cielos abiertos y una posible incorporación del turismo al RIGI.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 13:18hs.

Scioli prometió más cabinas y personal para terminar con las demoras en las fronteras de Misiones. Foto: Agustina Vera

El secretario de Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, reconoció que las demoras en los pasos fronterizos de Misiones llegan a superar las tres horas y aseguró que el Gobierno nacional trabaja en cambios para agilizar los cruces. Lo hizo durante una rueda de prensa en Posadas, en el marco de la tercera Convención Nacional de Empresarios Jóvenes de Turismo, donde también se refirió a los reclamos impositivos del sector, la posibilidad de incorporar la actividad al RIGI y la política de cielos abiertos para atraer visitantes internacionales.

Las demoras en los pasos internacionales fueron uno de los temas que Scioli debió abordar durante su visita a Posadas. El funcionario reconoció la dimensión del problema y admitió que las condiciones actuales de los cruces no acompañan el movimiento turístico que Misiones necesita para competir con los destinos de Brasil y Paraguay.

"Sabemos que en algunos casos hay colas de más de tres horas y estamos trabajando para una solución estructural", sostuvo el secretario nacional al ser consultado por las dificultades que enfrenta la provincia en materia de conectividad fronteriza.

Como posibles alternativas, mencionó la incorporación de más cabinas, recursos humanos y hasta la posibilidad de modificar la ubicación de algunos sectores del paso fronterizo. Sin embargo, no precisó cuándo podrían concretarse esos cambios ni qué inversiones demandarían.

"Tenemos que ir readecuando esos pasos fronterizos a esta nueva realidad del turismo", afirmó. En ese sentido, recordó que los países limítrofes representan más del 50% de los turistas en distintos destinos argentinos y mencionó particularmente a Brasil, Chile y Paraguay.

El RIGI para el turismo, una posibilidad todavía sin precisiones

Otro de los planteos que surgió durante el encuentro con empresarios estuvo relacionado con la presión impositiva y la necesidad de contar con herramientas que permitan sostener las inversiones en una actividad que atraviesa dificultades para competir en una economía de frontera.

Entre los pedidos del sector aparecieron propuestas como un régimen especial, un IVA turístico o la incorporación de la actividad al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Frente a esa consulta, Scioli aseguró que el Gobierno analiza alternativas para promover nuevos proyectos, aunque tampoco anunció una medida concreta.

"Estamos trabajando en incentivar inversiones. De hecho, tengo 120 hoteles para inaugurar acá hasta fin de año que viene", expresó.

Luego agregó que también se conversó sobre la posibilidad de que el turismo pueda incorporarse al RIGI en otras escalas. "Hemos conversado la posibilidad de que el turismo, como pujante industria, se incorpore en otras escalas al régimen de RIGI", indicó.

La declaración abre un interrogante sobre el alcance que podría tener esa eventual incorporación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas turísticas de Misiones, que conviven con costos internos elevados y una competencia directa con establecimientos de Paraguay y Brasil. Scioli no detalló qué tipo de inversiones quedarían comprendidas, cuáles serían los requisitos ni si la propuesta contempla a los emprendimientos de menor escala.

Cielos abiertos y más turistas, la apuesta de Nación

Durante su exposición, el funcionario defendió la política de cielos abiertos como uno de los pilares del plan nacional para incrementar la llegada de visitantes internacionales. También mencionó la incorporación de nuevas tecnologías, la capacitación, la calidad de los servicios, la seguridad y la infraestructura hotelera como aspectos centrales para el desarrollo de la actividad.

"Esto no es esperar que los turistas vengan. Hemos salido a buscar, a trabajar cada uno de los mercados y que elijan a la Argentina", manifestó.

Scioli planteó que el desafío inmediato es fortalecer el turismo receptivo de cara a la próxima temporada de verano y sostuvo que el país cuenta con atractivos naturales y culturales para posicionarse en el mercado internacional.

Sin embargo, para Misiones la apertura de nuevas rutas aéreas y la promoción internacional deben convivir con un problema que el propio funcionario reconoció: la dificultad para ingresar por los pasos terrestres. La conectividad aérea puede ampliar las posibilidades de llegada, pero una parte sustancial del mercado regional continúa dependiendo de los cruces fronterizos, donde las demoras siguen siendo un obstáculo.

En su descripción de los atractivos provinciales, Scioli destacó a las Cataratas del Iguazú y también mencionó a Posadas, su costanera, las playas, la gastronomía y la oferta cultural. Sostuvo que Misiones reúne condiciones para captar visitantes por sus experiencias vinculadas con la naturaleza y la hospitalidad.

"Misiones tiene todo lo que un turista busca, que es turismo de naturaleza, experiencia, buena gastronomía, ni que hablar de las Cataratas", expresó.

También hizo referencia a la importancia de potenciar otros destinos de la provincia más allá de Puerto Iguazú, aunque no presentó anuncios específicos de promoción, conectividad o financiamiento destinados a los emprendimientos misioneros.

El impacto de El Niño y la situación de los emprendimientos

En otro tramo del intercambio con la prensa, Scioli fue consultado sobre si el Gobierno nacional estaba al tanto de las consecuencias que el fenómeno de El Niño y las condiciones climáticas están generando en Misiones, particularmente sobre la actividad turística.

"Sí, hay un comité especial que supervisa absolutamente todo. Yo estoy atento a todo", respondió.

La contestación no incluyó detalles sobre eventuales medidas de asistencia, recursos disponibles ni acciones específicas para acompañar a los prestadores afectados por las condiciones meteorológicas. El tema resulta especialmente sensible para una provincia que depende de sus atractivos naturales y donde las lluvias, las crecidas de los ríos y las dificultades para acceder a determinados destinos pueden repercutir directamente en las reservas y en el funcionamiento de los emprendimientos.

La situación climática se suma así a los problemas de competitividad, los costos operativos y las dificultades de conectividad que atraviesa el sector.

La promesa de empleo y el desafío de convertir el turismo en una oportunidad

Scioli también se refirió al potencial del turismo como generador de empleo y destacó el papel de los trabajadores de la hotelería, la gastronomía y la producción artesanal. En ese sentido, sostuvo que el crecimiento de la actividad puede generar oportunidades laborales en distintas localidades.

"Es una industria de la hospitalidad. Estamos hablando de trabajo intensivo, trabajo en los lugares donde vive la gente. Donde llega un turista, llega el trabajo", afirmó.

Además, señaló que en el país hay 41.000 estudiantes de la Licenciatura en Turismo y consideró que la actividad demandará cada vez más trabajadores capacitados, especialmente en idiomas y calidad de servicio.