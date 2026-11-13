El legado de Ana Frank abrió sus puertas en una muestra especial en Posadas

Se puede visitar todos los días de 8 a 19 en la Costanera, con visitas guiadas a las 15.30 y a las 18. Hay un programa de actividades culturales para el fin de semana.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 14:35hs.

La historia de una adolescente que escribió sus sueños, sus miedos y sus esperanzas mientras intentaba sobrevivir a la persecución nazi llegó a Posadas y se convirtió en protagonista de una jornada atravesada por la memoria y la cultura. Con la presencia del gobernador Hugo Passalacqua, este viernes quedó inaugurada La Estación, el renovado espacio de industrias culturales y creativas ubicado en la antigua estación de trenes del cuarto tramo de la Costanera, cuya apertura tuvo como eje central la muestra itinerante "Ana Frank, una historia vigente".

La exposición, que podrá visitarse gratuitamente hasta el 20 de noviembre, recorre la vida de Ana Frank y su familia durante el nazismo y el Holocausto a través de fotografías, textos e imágenes. La propuesta no se limita a reconstruir un episodio de la historia: invita a reflexionar sobre los prejuicios, la discriminación, la intolerancia y la vulneración de los derechos humanos, problemáticas que siguen presentes en las sociedades actuales.

Ana tenía apenas 13 años cuando recibió un diario como regalo de cumpleaños, sin imaginar que aquellas páginas terminarían convirtiéndose en uno de los testimonios más conocidos del Holocausto. Nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Alemania, y era hija de Otto y Edith Frank. Cuando los nazis llegaron al poder, su familia se trasladó a Ámsterdam, en los Países Bajos, en busca de un lugar más seguro.

Pero la persecución contra la población judía también se extendió a ese país. En julio de 1942, cuando las deportaciones comenzaron a intensificarse, Ana, sus padres y su hermana Margot se ocultaron en un anexo secreto detrás de las oficinas comerciales de su padre. Allí permanecieron durante más de dos años junto con otras cuatro personas, mientras recibían ayuda de trabajadores y conocidos que arriesgaban sus vidas para llevarles alimentos y mantenerlos escondidos.

Durante ese tiempo, Ana escribió sobre la convivencia en el escondite, sus temores, las discusiones familiares, sus aspiraciones y el deseo de recuperar algún día la libertad. También dejó plasmadas sus inquietudes sobre el futuro y su sueño de convertirse en escritora y periodista.

El 4 de agosto de 1944, el escondite fue descubierto y sus ocupantes fueron arrestados y deportados a campos de concentración. Ana y Margot murieron en Bergen-Belsen en febrero de 1945, con apenas 15 y 19 años. Su padre, Otto Frank, fue el único integrante de la familia que sobrevivió al Holocausto y, después de la guerra, hizo posible la publicación del diario de su hija, que se convirtió en un documento fundamental para conocer el horror de la persecución nazi desde la mirada de una adolescente.

Jóvenes misioneros, protagonistas de las visitas guiadas

Uno de los aspectos centrales de la muestra en Posadas es la participación de estudiantes y jóvenes voluntarios que fueron capacitados por integrantes del Centro Ana Frank Argentina para América Latina. Serán ellos quienes acompañen a los grupos escolares y al público general durante los recorridos, con herramientas históricas y pedagógicas para promover el diálogo.

La iniciativa busca que las nuevas generaciones no sean solamente visitantes, sino también protagonistas de la transmisión de la memoria. La llegada de la exposición forma parte de un convenio de cooperación educativa firmado entre el Gobierno de Misiones y el Centro Ana Frank Argentina, que permitirá desarrollar proyectos vinculados con los derechos humanos, la convivencia democrática, la inclusión y la prevención del racismo y la discriminación.

Misiones se convirtió en la segunda provincia del país en suscribir un acuerdo de estas características con la institución. La exposición fue diseñada por la Fundación Ana Frank de Ámsterdam y su presentación en Posadas constituye la primera actividad en el marco de ese entendimiento.

Una semana para recorrer la muestra

La exposición "Ana Frank, una historia vigente" permanecerá abierta hasta el viernes 20 de noviembre en La Estación, ubicada en la antigua estación de trenes del cuarto tramo de la Costanera de Posadas.

La entrada es gratuita y puede visitarse todos los días de 8 a 19. Además, se ofrecen visitas guiadas diariamente a las 15.30 y a las 18, con cupos asignados por orden de llegada.

La antigua estación de trenes inicia una nueva etapa

La muestra de Ana Frank fue el eje de la apertura oficial de La Estación, Industrias Culturales y Creativas, un espacio que funcionará en la órbita de la Secretaría de Estado de Cultura y que busca reunir a artistas, productores, diseñadores, investigadores y trabajadores de distintas disciplinas.

El edificio recupera su historia ferroviaria y sus anteriores usos comunitarios y artísticos, pero suma una nueva infraestructura destinada a la producción cultural. Entre sus instalaciones cuenta con una galería para exposiciones temporarias, un auditorio y espacios de trabajo compartido, además de laboratorios equipados con tecnología para el desarrollo de proyectos creativos.

Uno de sus componentes es el área vinculada con MiDi (Misiones Diseña), que incorpora espacios de trabajo y herramientas para diseñadores y emprendedores de las industrias creativas. La intención es que el lugar funcione como un ámbito de encuentro, formación, producción e intercambio para el sector cultural de la provincia.

Música, cine, teatro y nuevas tecnologías

La inauguración se desarrolló con una programación que reúne distintas expresiones artísticas y propuestas de formación. Las actividades comenzaron el jueves 12 y se extienden hasta este sábado 14 de noviembre.

Entre las propuestas se destacó la presentación de la versión restaurada de "Los Mensú", el cortometraje que Augusto Daniel "Tito" Pasquet filmó en 1986, basado en un cuento de Horacio Quiroga y con música original de Ramón Ayala. La recuperación de la obra demandó más de dos años de trabajo y permitió obtener una versión digital en 4K.

Este viernes, a las 21, también está prevista la presentación de Ojo de Pez, la banda posadeña que vuelve a reunirse después de casi 20 años, con una propuesta instrumental que combina sonidos del Litoral con otras tradiciones musicales de la región.

La agenda continuará este sábado con el conversatorio "Mito y Arte", organizado por la Licenciatura en Folklore con Mención en Cultura Regional de la Universidad Nacional de Misiones. Participarán Leonor Pasteknik Ryndycz y el artista Juan Catalano, con la moderación de César Iván Bondar.

A las 18, Germán Calvi ofrecerá la charla "Cultura e IA. Industrias Culturales en la Economía del Conocimiento", centrada en los cambios que introduce la inteligencia artificial en los procesos creativos y en los desafíos que plantea para los trabajadores de la cultura.

La jornada también tendrá teatro comunitario con la participación de la Murga de la Estación y la Murga del Monte, que compartirán fragmentos de sus obras "Misiones, tierra prometida" y "De Yerbal Viejo a Oberá", con cerca de un centenar de vecinos involucrados en las propuestas.

La programación se completará con Jugo de Tigre, que combina jazz, rock, electrónica y sonidos del Litoral, y la exploración sonora de DJ Zencilia Ming.

De esta manera, la antigua estación ferroviaria comenzó una nueva etapa como espacio público para la creación y el encuentro cultural. En su primera semana, la historia de Ana Frank ocupa un lugar central en la propuesta, con una exposición que busca acercar a estudiantes, familias y visitantes a uno de los testimonios más conmovedores del Holocausto y mantener vigente el debate sobre la memoria y los derechos humanos.