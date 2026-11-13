El calor se hace sentir en todo Misiones y la sensación térmica roza los 38 grados en Posadas

Con 34°C de temperatura, la capital misionera registra una sensación térmica de 37,5°C. Eldorado lidera el ranking provincial con 36,1°C.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 15:04hs.

El calor aprieta con fuerza este viernes en Misiones, donde varias localidades superan los 34 grados y Eldorado encabeza el registro provincial con 36,1°C. En Posadas, la temperatura alcanza los 34°C y la sensación térmica llega a los 37,5°C. Con una tarde sofocante por delante, la recomendación es buscar refugio en la sombra, mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor temperatura. Y, como manda la costumbre misionera, tener el tereré bien frío a mano.

El registro de las 14.30 ubica a Eldorado en el primer lugar de las temperaturas más elevadas de Misiones, seguido por Dos Arroyos, con 35,1°C; Apóstoles, con 34,1°C; Posadas, con 34°C; y Puerto Iguazú, con 33,5°C.

El calor también se siente con intensidad en otras provincias del nordeste. En el ranking nacional de las 13, Sáenz Peña, en Chaco, registra una sensación térmica de 43,9°C. Resistencia llega a 36,4°C, con una sensación térmica de 41,9°C, mientras que Formosa marca 36,5°C y Corrientes 33,9°C.

Cómo seguirá el tiempo en Misiones

Para este viernes también se prevén algunos chaparrones aislados durante la tarde en algunas localidades. De esta manera, el calor y la humedad seguirán marcando las condiciones del tiempo en la provincia, por lo que se recomienda mantener los cuidados, hidratarse con frecuencia y evitar la exposición prolongada al sol.

El pronóstico anticipa que el ambiente continuará muy cálido y húmedo durante este sábado, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 32°C. Sin embargo, el cielo estará mayormente nublado y se espera que aumente la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde, especialmente durante las últimas horas del día.

Sombra, agua y cuidados para evitar un golpe de calor

Ante las altas temperaturas, es importante tomar algunas precauciones para evitar cuadros de deshidratación y golpes de calor. Una de las principales recomendaciones es tomar agua con frecuencia, incluso sin sentir sed, y reducir la actividad física durante las horas de mayor temperatura.

También se aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16, permanecer en espacios frescos, ventilados o a la sombra, y utilizar ropa liviana, holgada y de colores claros. Si es necesario salir, conviene llevar agua, usar gorra o sombrero y protector solar.

En Misiones, el tereré aparece como un compañero habitual para atravesar las tardes calurosas. Con agua fría y hielo, es parte de la costumbre cotidiana y una buena excusa para hacer una pausa a la sombra. Sin embargo, es importante no descuidar el consumo de agua como principal fuente de hidratación.

Los cuidados deben extremarse especialmente con niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, ya que pueden ser más vulnerables a los efectos del calor. En el caso de los más chicos, se recomienda ofrecerles líquidos con frecuencia y evitar que permanezcan al sol durante períodos prolongados.

Cuáles son las señales de alerta

El agotamiento por calor puede manifestarse con sudoración excesiva, debilidad, cansancio intenso, calambres, dolor de cabeza, mareos o sensación de desmayo. El golpe de calor es una situación más grave y puede provocar fiebre elevada, piel caliente, confusión, náuseas, vómitos e incluso pérdida del conocimiento.

Ante la aparición de estos síntomas, se debe trasladar a la persona a un lugar fresco y a la sombra, intentar bajar su temperatura corporal y buscar atención médica. Si presenta confusión, desmayo o temperatura corporal muy elevada, es importante solicitar asistencia de inmediato.