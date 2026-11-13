Amenazó a su pareja, se atrincheró en un motel y tuvo que intervenir el grupo especial de la Policía

El hombre permanecía encerrado en una habitación y se negaba a salir. Fue reducido por efectivos del Comando Táctico Especial y quedó detenido.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 14:56hs.

Un hombre de 31 años fue detenido este viernes por la mañana luego de atrincherarse en una habitación de un motel de Posadas y amenazar con atacar a su pareja, a empleados del establecimiento y a los policías que acudieron para intervenir. Durante el episodio también manifestó intenciones de autolesionarse y provocar daños en el inmueble.

El hecho se registró alrededor de las 9.20 en un alojamiento ubicado en la intersección de las avenidas Comandante Andresito y Santa Catalina. La situación fue advertida a través de un llamado al Centro Integral de Operaciones 911, que envió al lugar a efectivos de la Dirección Comando Táctico Especial.

Al llegar, los uniformados encontraron al hombre encerrado en una de las habitaciones. Pese a las indicaciones, se negaba a salir y advertía que agrediría a quienes intentaran ingresar. También amenazaba con atentar contra la integridad física de su pareja.

Un operativo para evitar que la situación escalara

Ante el riesgo de que alguien resultara herido, los efectivos comenzaron a dialogar con el hombre para intentar que depusiera su actitud. Al procedimiento se sumaron agentes de la Comisaría Decimoséptima y otra patrulla del Comando Táctico Especial.

Finalmente, los policías lograron reducirlo y concretar su detención. Luego fue examinado por personal médico y trasladado a una dependencia policial.

Por el episodio se iniciaron actuaciones por amenazas, resistencia y atentado contra la autoridad. Además, se dio intervención a las áreas correspondientes para abordar la posible situación de violencia de género.