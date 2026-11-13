Milei le expresó su respaldo al nuevo presidente de Paraguay y acordaron reunirse

El mandatario argentino conversó telefónicamente con Pedro Alliana tras su llegada al poder y le aseguró que cuenta con "un socio, un aliado y un amigo". El encuentro bilateral podría realizarse en Asunción o Buenos Aires.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 15:56hs.

El presidente Javier Milei mantuvo este viernes una conversación telefónica con su par de Paraguay, Pedro Alliana, a quien le expresó el respaldo de la Argentina tras su llegada al poder y ratificó la intención de profundizar los vínculos entre ambos países. "Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo", le transmitió el mandatario argentino, en el primer contacto entre ambos desde el cambio de gobierno en el país vecino.

Milei confirmó el diálogo a través de sus redes sociales y lo calificó como una conversación "excelente y cálida". Según detalló, le deseó éxitos en su gestión y le manifestó "todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa".

El Presidente también hizo referencia a los vínculos históricos entre ambos países y destacó la cercanía política de los dos gobiernos. "La Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad", expresó.

En ese sentido, señaló que ambos mandatarios reafirmaron el compromiso de profundizar la agenda bilateral y fortalecer la cooperación política, económica y comercial. "Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa", concluyó.

Alliana confirmó una próxima reunión bilateral

El nuevo mandatario paraguayo también destacó el contacto y describió la conversación como "muy cordial y fraterna". Agradeció el respaldo expresado por Milei y señaló que ambos coincidieron en continuar fortaleciendo los vínculos históricos entre las dos naciones.

Además, confirmó que acordaron reunirse próximamente, ya sea en Asunción o en Buenos Aires, para avanzar en una agenda bilateral. Por el momento, no se informó una fecha para el encuentro.

El cambio político en Paraguay

Alliana asumió la Presidencia el pasado 6 de noviembre, luego de la salida de Santiago Peña, quien fue destituido mediante un juicio político en medio de la crisis política y financiera vinculada al caso Ueno Bank. Hasta entonces, Alliana se desempeñaba como vicepresidente y deberá completar el período de gobierno.

La caída de Peña representó un cambio en el escenario político paraguayo, ya que el exmandatario mantenía una relación cercana con Milei y compartía con el jefe de Estado argentino posiciones sobre economía y política regional.

Con este primer diálogo, Milei expresó públicamente su respaldo a la nueva administración paraguaya y ambos gobiernos dejaron planteada la intención de sostener la relación bilateral y avanzar en una próxima reunión presidencial.