Para llenar el tanque de un pequeño vehículo hay que pagar casi 4 veces comparado al 2023

En nafta super para llenar el tanque de un pequeño vehículo hay que abonar otros $98.450 más, porque lleva acumulada una suba del 369,1% desde noviembre de 2023. Solo este año, el gasoil aumento 40%

viernes 13 de noviembre de 2026 | 15:55hs.

Desde el 2023 en precio de todos los combustibles no paran de incrementarse

La suba de precios de los combustibles es una constante, como sucede en todo el país y con mayor impacto en la provincia de Misiones. Un informe realizado por el diputado y contador público Cristian Castro da cuenta una tendencia alcista sostenida que supera la inflación general e impacta negativamente en el poder adquisitivo de los hogares.

En lo que va de este año 2026, tomando en cuenta el mes completo de octubre, los datos son contundentes. El gasoil fue el producto con mayor incremento acumulado (40,42%), seguido por el gasoil premium (36,38%), la nafta súper (32,78%) y la nafta infinia (29,00%). El mes de marzo, de acuerdo al citado trabajo, se destaca como el de mayor variación mensual, con subas de hasta el 16,18% en la nafta infinia y el 19,81% en el gasoil premium.

Recientes aumentos

El nuevo incremento de noviembre de 2026, de acuerdo al análisis, confirma que la tendencia alcista de los combustibles no se detiene. “Si bien los precios de surtidor aún presentan un atraso respecto a la paridad de importación (estimado en un 8% para las naftas y un 24% para el gasoil), la necesidad de las empresas de recomponer márgenes y la volatilidad del crudo internacional anticipan que la presión sobre los precios continuará en el corto plazo, afectando especialmente la estructura de costos de la economía y el bolsillo de los argentinos”.

En la era Milei

Mientras los combustibles no paran de subir, los salarios privados registrados, siempre vienen desde atrás. Esto significa que el poder de compra de un salario en términos de combustible se ha deteriorado drásticamente: si en noviembre de 2023 un sueldo permitía llenar 26,3 tanques de 50 litros, para julio de 2026 solo alcanzaba para 16,4 tanques.

Para llenar el tanque

Para dimensionar el impacto real de la escalada inflacionaria en el sector, analiza la evolución de los precios desde el inicio de la actual gestión de Milei, es decir entre diciembre de 2023 hasta la actualidad.

En nafta super

En el caso de la nafta super, pasó de costar $485 en diciembre de 2023 a $2.275 en noviembre de 2026. Esto representa un incremento del 369,1%. Al estimar el impacto en el tanque, en diciembre de 2023, llenar un tanque de 55 litros costaba $26.675 y ahora en noviembre de 2026, el mismo tanque cuesta $125.125. Es decir, llenar el tanque hoy requiere $98.450 más que al inicio de la gestión, casi cuadruplicando el desembolso original.

Infinia diesel

En el caso de infinia diesel, tomando como referencia llenar el tanque (80 litros, por ejemplo, un Toyota Hilux), escaló de $619 (diciembre 2023) a $2.685 (noviembre 2026), lo que equivale a una suba del 333,8%. De esta manera llenar un tanque de 80 litros pasó de costar $49.520 a $214.800. Es decir, en diferencia absoluta, el costo de llenar el tanque de una pick-up aumentó en $165.280.

En el tiempo

El dirigente del partido Agrario y Social sostiene que “si cruzamos estos datos con las tablas mensuales (enero a octubre de 2026), observamos que el grueso del ajuste se concentró en los primeros meses de la gestión. Tomando como ejemplo la nafta Súper, mientras que el salto de diciembre de 2023 a enero de 2024 fue brutal (de $485 a $1.693), durante los meses posteriores de 2026 el precio se movió en una banda de actualizaciones más moderadas pero constantes (con picos como el 18,73% en marzo de 2026)”.

Las conclusiones

Castro en su trabajo concluye que en la “era Milei” se caracteriza por una corrección de precios relativos muy agresiva en el sector energético. El reacomodamiento de precios (quita de subsidios y actualización de impuestos) ha derivado en que los combustibles hayan aumentado entre un 330% y un 370% desde diciembre de 2023, impactando de lleno en la estructura de costos de las familias y en el sector productivo y logístico (representado por el alto costo del gasoil), superando en muchos tramos la evolución de los salarios.