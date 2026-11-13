Posadas

Motociclista terminó hospitalizada tras chocar contra una camioneta en El Brete

Una mujer de 28 años resultó lesionada este viernes por la tarde tras protagonizar un siniestro vial sobre la avenida Costanera, en el sector del balneario El Brete, en Posadas. La motociclista circulaba en una Gilera Smash de 110 cc cuando, por causas que se investigan, impactó contra una camioneta Toyota SW4 que se encontraba estacionada.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 16:56hs.

Una mujer de 28 años resultó lesionada este viernes por la tarde tras protagonizar un siniestro vial sobre la avenida Costanera, en el sector del balneario El Brete, en Posadas. La motociclista circulaba en una Gilera Smash de 110 cc cuando, por causas que se investigan, impactó contra una camioneta Toyota SW4 que se encontraba estacionada. El hecho ocurrió alrededor de las 15:40 y, como consecuencia del impacto, la conductora cayó sobre la cinta asfáltica. Personal de la División Seguridad Costanera intervino inicialmente y solicitó asistencia médica para la mujer. Al lugar arribaron una motoambulancia y una ambulancia, cuyos profesionales brindaron asistencia y trasladaron a la lesionada al Hospital Ramón Madariaga para su evaluación. Además, se comisionó al médico y al bioquímico policial para realizar las actuaciones correspondientes. Por otra parte, personal de Seguridad Vial labró un acta a la motociclista debido a que no contaba con documentación al momento del requerimiento, mientras que el rodado fue trasladado a la División Aeroclub. En tanto, el propietario de la camioneta fue llevado a la dependencia policial para prestar declaración testimonial.

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