“Pensé que mi casa se iba a ir conmigo”, el dramático testimonio de una mujer que quedó rodeada por el arroyo Ramón

Eli tuvo que esperar una hora hasta ser rescatada, afortunadamente sus hijos estaban en la escuela. Tras nueve años de vivir allí, ahora quiere mudarse para estar tranquila

viernes 13 de noviembre de 2026 | 17:02hs.

El agua subió hasta un metro en las casas y muchos perdieron todo. // Fotos: Luciano Ferreyra

Los vecinos lo describieron como una lluvia tan intensa que no ocurría hace muchos años. Quienes viven en cercanías de los arroyos de Campo Ramón no esperaban que la situación se volviera crítica. Así lo pensó Eli, una vecina a la que la inundación la encontró ayer sola en su hogar; la situación fue tan desesperante que la vivienda de la mujer quedó rodeada del arroyo Ramón y no pudo salir por su cuenta, fue rescatada tiempo después por la Policía.

“Cuando escuché ese boom de que cayó el muro de al lado de mi casa, era como que había ya empezado a caer mi casa, me desesperé, lloré. No había señal, no enganchaban las llamadas, era muy traumático ese momento para mí”, contó emocionada a El Territorio, la mujer que tiene dos hijos de 11 y 6 años.

Los demás integrantes de la casa estaban en la escuela y su esposo en el trabajo. Como estaba sin ayuda, no pudo salvar sus electrodomésticos y lo perdió casi todo. “Ahora estamos sacando los barros de adentro de la casa, lo que son muebles que se inflan, esos ya se pierden, vamos a ir salvando y reciclando lo que se pueda”, dijo.

Relató que el arroyo siempre tuvo crecidas, pero llegaban hasta el patio y no avanzaba más. Esta vez la lluvia fue tan intensa que su casa fue tapada por el agua hasta al menos un metro. Tras vivir hace nueve meses en el lugar, hoy está considerando buscar otro lugar para residir porque la situación con el fenómeno de El Niño augura nuevas lluvias torrenciales y no quiere exponer a sus niños a otra situación parecida.

“Pensaba que mi casa se iba a ir conmigo adentro porque ya al vecino le pasó, y hasta que me sacaron”, reconoció al borde de las lágrimas. Es que tuvo que esperar una hora hasta ser rescatada.

Pedidos de asistencia

El intendente de la localidad, José Luis Marquez Da Silva, sostuvo que se está asistiendo a las familias afectadas por las lluvias y las inundaciones. Señaló que pidieron ayuda a la provincia y se encuentra en conversaciones con el gobernador Hugo Passalacqua para ver la posibilidad de mudar a las personas que residen a la vera de los arroyos.

“El gobernador ayer se comunicó conmigo para conocer la situación, estamos trabajando con eso, viendo la posibilidad de que nos consigan casas para esta gente y sacarla definitivamente de ese lugar para también darle la tranquilidad. El tema es que a veces por no tener a donde ir se meten en esos lugares”, señaló en diálogo con este medio.

Asimismo, indicó que se hizo un relevamiento con Acción Social para ver las necesidades y esperaban que el buen clima les permita entrar con las máquinas para reparar los caminos vecinales

“Camino a la Décima fue tremendo, la verdad que fue algo demasiado grande donde corrió muchísima tierra, piedras que estaban en lo alto, fue impresionante. Todo el trabajo que hemos hecho con el tema de la tosca cuando pasan estos fenómenos temporales se complican y mucho”, contó.