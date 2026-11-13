Tomás Adoryan se prepara para enfrentar a Boca: la emoción y el orgullo de San Pedro

El delantero se medirá ante el Xeneize por la Copa Argentina, un momento bisagra en su carrera y en su pueblo natal sacan pecho por sus logros

viernes 13 de noviembre de 2026 | 17:27hs.

El sampedrino Tomás Adoryan vive un presente especial como integrante del plantel de Primera División de Banfield, que este sábado desde las 19, se medirá ante Boca por un lugar en la final de la Copa Argentina. Un encuentro que despierta expectativa en San Pedro, donde su familia, amigos y quienes acompañaron sus primeros pasos en el fútbol siguen de cerca cada avance de su carrera. Detrás de esta actualidad deportiva existe una historia de esfuerzo y perseverancia que comenzó en los potreros de la localidad, cuando la pelota era su principal compañera.

Para sus padres, Enso Adoryan y Ramona Sequeira, verlo formar parte de un plantel profesional representa mucho más que un logro deportivo. Es el resultado de años de sacrificios, viajes, decisiones difíciles y una separación familiar que comenzó cuando Tomás todavía era adolescente. Un camino en el que no faltaron frustraciones, pero tampoco la convicción de continuar detrás de aquello que lo apasionaba.

La previa del encuentro ante Boca se vive con emoción en la familia. Enso recordó que los primeros partidos de Tomás frente a los grandes del fútbol argentino, especialmente en la Bombonera y el Monumental, fueron momentos inolvidables. Sin embargo, considera que esta semifinal tiene un significado diferente por la posibilidad de alcanzar una instancia decisiva con Banfield.

“Hoy la diferencia es que se trata de una semifinal y para Banfield significa hacer historia. Eso le da otra emoción al partido”, expresó. También reconoció que, si el equipo logra avanzar, la expectativa será todavía mayor: “Para mí, el partido que más me va a poner nervioso va a ser el de la final, si llegan a pasar”.

La ilusión de ver a su hijo como parte de un plantel que pelea por un título nacional le otorga un valor especial a este nuevo desafío. “Desde que empezó a dar sus primeros pasos, siempre estuvo atento a la pelota. Uno de sus primeros juguetes más importantes fue el balón”, recordó Enso al repasar la infancia de su hijo.

Durante trece años, la familia vivió en el sector de granja del Instituto San Pedro, donde su padre le acondicionó una pequeña cancha. Sin embargo, las piedras y las chapas del lugar hacían que Tomás y su hermano Ulises buscaran otros espacios para jugar. Así, los potreros cercanos se convirtieron en escenarios de interminables partidos con amigos.

Su pasión era tal que, cuando tenía entre siete y ocho años, atravesó caminando el pueblo para llegar hasta la cancha del barrio María Ana Mogas, algunas veces incluso sin autorización con el afán de jugar. Tampoco faltaban los reclamos de su madre cuando regresaba de entrenar con el uniforme y los útiles escolares llenos de tierra o barro. Mientras cursaba la primaria en el Instituto San Francisco de Asís, llevaba los botines en la mochila para asistir directamente a la escuelita de fútbol de Omar Duarte, que funcionaba en la cancha de Gendarmería.

Constancia y disciplina para forjar el camino

En 2015, la familia decidió acompañarlo de manera más comprometida en su formación deportiva. Junto a su hermano comenzó a entrenar bajo la preparación del profesor Miguel Báez, quien durante varios meses trabajó con ambos antes de sus primeras pruebas en clubes.

Enso recuerda una anécdota que refleja el compromiso que Tomás demostró desde pequeño. Durante las vacaciones de invierno, el entrenador trasladó las prácticas a las 7.30 de la mañana, pero los hermanos llegaban media hora antes y esperaban que abrieran la cancha. “Llueva o llovizne, ellos estaban presentes. A las siete ya estaban sentaditos esperando que Miguelito les abriera la puerta para entrenar. Ese compromiso lo generó desde chiquitito”, destacó.

Las primeras oportunidades llegaron en Posadas, donde ambos superaron pruebas en Guaraní Antonio Franco y posteriormente en Crucero del Norte. Aquella etapa marcó el comienzo del desarraigo y de una rutina exigente que combinaba estudios, entrenamientos y extensos traslados.

Tomás debía tomar hasta tres colectivos y caminar aproximadamente dos kilómetros desde la ruta 105 para llegar a las prácticas de Crucero del Norte. En ocasiones regresaba cerca de las 20.30, después de una larga jornada.

Tiempo después, la familia alquiló un pequeño departamento en Garupá para que pudiera vivir junto a Ulises. Los hermanos, todavía adolescentes, comenzaron a organizar su vida lejos de sus padres, quienes viajaban siempre que sus posibilidades se lo permitían.

“Para nosotros fue difícil, pero creo que el pilar más grande que tuvo Tomás fue su hermano. Ulises siempre estuvo junto a él y eso lo ayudó mucho a sobrellevar el desarraigo”, expresó Enso.

Una nueva oportunidad surgió cuando Tomás recibió una propuesta para probarse en Banfield. La posibilidad de trasladarse a Buenos Aires generó incertidumbre en la familia, principalmente por su corta edad y porque no contaban con familiares en aquella ciudad.

Finalmente, logró superar la prueba y quedarse en el Taladro. Sin embargo, la adaptación no resultó sencilla. Su padre recuerda que aprendieron a reconocer cuándo Tomás atravesaba una situación difícil por la frecuencia con la que se comunicaba con ellos. “Cuando empezaba a extrañar, nos escribía todos los días, nos mandaba audios tres o cuatro veces por día. Cuando estaba bien y tranquilo, podían pasar dos o tres días sin que escribiera. Nosotros ya sabíamos que cuando nos buscaba mucho era porque algo le estaba pasando”, relató.

Uno de los momentos más duros llegó a principios de 2023, cuando, según contó Enso, desde el club le comunicaron que no sería tenido en cuenta y que debía buscar otra institución para continuar su carrera.

La noticia representó una fuerte frustración para el joven y su familia, que comenzaron a evaluar alternativas ante la posibilidad de tener que empezar nuevamente en otro equipo. “Para mí, lo más marcante de Tomás fue febrero de 2023. Fue un momento muy difícil, incluso para nosotros, pero lo bueno es que él no bajó los brazos y siguió adelante”, recordó su padre.

La oportunidad de revertir aquella situación llegó durante un amistoso frente a la selección argentina sub 20. Su buen desempeño permitió que el entrenador de la Reserva volviera a tenerlo en cuenta. A partir de allí logró destacarse y posteriormente recibió la posibilidad de debutar en Primera División bajo la dirección técnica de Javier Sanguinetti.

Su carrera también incluyó una experiencia en el fútbol uruguayo, en el que vistió la camiseta de Rampla Juniors y debió afrontar nuevos desafíos antes de llegar a su presente deportivo. “Él tiene vocación para el fútbol, tiene algo desde adentro que lo motiva siempre a estar y no bajar los brazos. Con mucho esfuerzo, dedicación y entrenamiento llegó hasta donde está hoy”, sostuvo Enso.

Un presente que llena de orgullo a San Pedro

Hoy, con Tomás nuevamente en el plantel profesional de Banfield y ante la expectativa que genera el compromiso frente a Boca, aquella historia de un niño que recorría los potreros de San Pedro cobra un significado especial.

Su trayectoria es seguida con entusiasmo por la comunidad de la escuela Cristo Junior, donde se formó futbolísticamente, y por quienes conocen de cerca los esfuerzos que debió realizar junto a su familia para abrirse camino en el deporte profesional.

Para Enso y Ramona, cada convocatoria representa una satisfacción que lleva detrás años de distancia, preocupaciones y acompañamiento. También la certeza de que aquellos sacrificios permitieron que su hijo continuara avanzando, incluso cuando las circunstancias parecían jugarle en contra.

El encuentro de este sábado frente a Boca será un nuevo capítulo en la carrera del sampedrino. Más allá de la posibilidad de sumar minutos, su presencia en el plantel profesional de Banfield refleja un recorrido construido con disciplina, constancia y una pasión por el fútbol que nació mucho antes de imaginarse en un estadio de Primera División.