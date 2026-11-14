Se habilitó un aula satélite de educación domiciliaria y hospitalaria en Montecarlo

El nuevo espacio funcionará en la Escuela Provincial 708 y brindará acompañamiento pedagógico a estudiantes que no pueden asistir a clases por motivos de salud.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 9:27hs.

Foto: Graciela González.

Con el objetivo de garantizar el derecho a la educación y resguardar las trayectorias escolares de los alumnos que atraviesan problemas de salud, quedó habilitada en Montecarlo el Aula Satélite N.º 1, dependiente de la Escuela de Modalidad de Educación Domiciliaria y Hospitalaria N.º 2 de Eldorado. El nuevo espacio funcionará en las instalaciones de la Escuela Provincial N.º 708 de esta localidad.

La puesta en marcha de esta extensión representa un avance significativo en el despliegue territorial de la modalidad y consolida un trabajo articulado entre el sistema educativo, las instituciones escolares locales y el ámbito de la Salud Pública.

La Educación Domiciliaria y Hospitalaria es una modalidad transversal del sistema educativo destinada a estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario que, por prescripción médica o internación, no pueden asistir regularmente a sus establecimientos educativos de origen. Su propósito central es asegurar la igualdad de oportunidades y evitar la desvinculación escolar, mediante una atención pedagógica personalizada tanto en centros asistenciales como en los hogares de los alumnos, mientras dura su recuperación.

En la provincia de Misiones, esta política pública cuenta con una red en constante expansión, integrada por escuelas sede y aulas satélite estratégicamente distribuidas para acercar el servicio docente a cada comunidad.

La incorporación del estudiante a la modalidad se realiza a partir de la certificación médica correspondiente y de una articulación inicial con su institución de origen. Durante el período de reposo o internación, se desarrollan los contenidos curriculares adaptados a la situación clínica del alumno. Además, se mantiene una articulación directa con la escuela de referencia para asegurar una transición ordenada cuando recibe el alta médica y puede regresar al aula común.