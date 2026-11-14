Yaguareté y sus crías fueron vistas en la Biósfera Yabotí, primer nacimiento en décadas

Hace al menos 30 años no se registraban hembras con cachorros en esa zona. Se trata de Pará, que apareció con dos pequeños y fue vista a través de cámaras trampa.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 21:30hs.

Tras más de 30 años se registró el nacimiento de dos cachorros de yaguareté en la Reserva de Biosfera Yabotí, un evento de gran importancia para la conservación de la especie en la provincia. Las crías fueron registradas junto a su madre, 'Pará', y representan el primer evento reproductivo documentado en esta reserva después de más de tres décadas. Además, el nacimiento constituye un indicador positivo de la adaptación de Pará al ambiente donde fue trasladada en octubre de 2025.

El hallazgo se produjo el pasado 9 de noviembre, cuando una cámara trampa instalada en la reserva en cercanía del Parque Provincial Esmeralda registró a la yaguareté junto a dos cachorros de aproximadamente seis meses de edad. El registro confirmó las sospechas que los equipos técnicos habían comenzado a seguir a partir del monitoreo satelital de la hembra y permitió constatar el nacimiento de dos nuevas crías en la reserva.

Desde 2018, los registros de yaguareté en esta área de la Selva Misionera correspondían únicamente a un ejemplar macho conocido como 'Yabotí'. En este contexto, el nacimiento de dos nuevas crías, después de más de 30 años sin registros de reproducción en la zona, representa un acontecimiento histórico para la conservación de la especie y abre nuevas perspectivas para su recuperación en uno de los territorios naturales más importantes de Misiones.

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Este resultado también demuestra la importancia de las estrategias de conservación que priorizan el establecimiento de hembras reproductivas en nuevos ambientes, con el objetivo de favorecer la reproducción y contribuir al crecimiento de la población silvestre.

El recorrido de Pará hacia su nuevo hábitat comenzó en octubre de 2025, cuando fue trasladada desde la Reserva Militar Puerto Península, en Puerto Iguazú, hasta el Parque Provincial Esmeralda, junto a dos cachorros. La decisión se tomó luego de numerosos episodios de depredación de perros y de frecuentes acercamientos de la hembra a viviendas de la zona de las 2000 hectáreas, un escenario que comprometía su seguridad y generaba preocupación entre los habitantes del lugar.

Durante los primeros días posteriores a la liberación en su nuevo hogar, el collar satelital colocado en Pará para su seguimiento dejó de enviar señales lo que dificultó su monitoreo. Semanas después el collar comenzó a enviar localizaciones normalmente que indicaban movimientos de varios kilómetros. Durante los meses siguientes, las cámaras trampa registraron a Pará, pero no lograron captar la presencia de los dos cachorros que habían sido trasladados con ella.

Se realizaron rastrillajes en el sector y, aunque no se encontraron indicios que permitieran determinar su situación, tampoco fue posible confirmar su destino. Por este motivo, el seguimiento continuó concentrado en la hembra, a través del collar satelital y de nuevos registros fotográficos.

A principios de mayo de 2026, los investigadores detectaron un cambio en el comportamiento de Pará: sus desplazamientos se redujeron y comenzó a visitar reiteradamente un mismo sector. Este patrón permitió sospechar que podría haber tenido nuevas crías.

Durante ese tiempo se desarrolló un monitoreo más intensivo en el terreno que permitió registrar eventos que Pará se estaba alimentando de presas naturales como pecaríes. Con el correr de los meses, sus movimientos comenzaron a incrementarse, un comportamiento compatible con el crecimiento de los cachorros. Pese a los monitoreos intensivos realizados mediante cámaras trampa, no había sido posible registrarlos hasta el hallazgo del 9 de noviembre.

Este acontecimiento tiene un valor especial para la conservación de la especie: después de más de 30 años, vuelve a registrarse un evento de reproducción de yaguaretés en la Reserva de Biosfera Yabotí.

Este trabajo fue posible gracias al trabajo de la Subcomisión para la Conservación del yaguareté en Misiones integrada por el Gobierno de Misiones a través del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), el Proyecto Yaguareté (CeIBA-CONICET), el Cuerpo de Guardaparques de Misiones, la Fundación Azara a través del Centro de Rescate y Conservación de Fauna Silvestre Güirá Oga, la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales, el Ejército Argentino, Aeronáutica de Misiones, la Administración de Parques Nacionales, la Asociación Aves Argentinas, la Fundación Vida Silvestre Argentina, el Proyecto Zorro Pitoco.