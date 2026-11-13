Padre e hija compartieron la experiencia de ser voluntarios durante la visita del Papa

Ramón y Candela Amarilla viajaron desde Misiones a Córdoba, donde colaboraron en la organización de las actividades y vivieron momentos de profunda emoción.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 19:22hs.

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó momentos de profunda emoción entre los fieles que participaron de las celebraciones y actividades religiosas. Entre ellos estuvieron Ramón Amarilla y su hija Candela (23), quienes viajaron desde Misiones para colaborar como voluntarios en Córdoba y terminaron viviendo una experiencia que, según coincidieron, quedará para siempre en sus corazones.

La posibilidad de participar surgió de manera inesperada. Ramón conoció la convocatoria de la Conferencia Episcopal Argentina, cuya inscripción comenzó el 17 de septiembre, y animó a su hija a sumarse. Finalmente, ambos fueron seleccionados para integrar el voluntariado de la sede Córdoba. La confirmación llegó por correo electrónico y dio inicio a los preparativos de un viaje que requería organizar las responsabilidades familiares, los recursos económicos y los compromisos que mantenían en Misiones.

“Yo estaba en la costanera y un conocido me preguntó si me había anotado. Le dije que no, porque había que prepararse físicamente, mentalmente, espiritualmente, económicamente y organizar toda la planificación familiar. Después vi el anuncio de la Conferencia Episcopal Argentina, que el 17 de septiembre se abría la inscripción. Entonces le dije a mi hija Candela que se anotara”, recordó Ramón Amarilla, quien lleva nueve años comprometido con su parroquia

Antes de viajar, los participantes atravesaron un proceso de selección que incluyó la verificación de antecedentes y diferentes instancias de formación. Las capacitaciones abordaron cuestiones relacionadas con la Iglesia, el significado de la figura del Papa, la seguridad, la salud y la atención de emergencias. También recibieron orientación para desenvolverse en un entorno desconocido y trabajar con personas de distintas procedencias, una parte fundamental de las responsabilidades que asumirían durante las jornadas.

“También cómo gestionar las emociones en un lugar completamente nuevo, en un lugar ajeno a tu hogar. Y también con personas que uno no conoce, porque de eso se trata el voluntariado, de ir y de hacer lo que te manden. Pero todo lo que uno hace, lo hace con amor, y por supuesto con amor a Dios y al hermano que uno tiene al lado”, explicó Candela.

Una vez en Córdoba, padre e hija se alojaron en el Colegio 25 de Mayo, donde compartieron encuentros con otros voluntarios, una misa y un momento de adoración al Santísimo. Posteriormente fueron distribuidos en grupos y recibieron sus destinos. A ambos les correspondieron los sectores de Arzobispado, Catedral y Recorrido, específicamente Arzobispado y Recorrido, según la organización del voluntariado. Allí debían orientar al público, colaborar con la organización y acompañar a quienes necesitaran asistencia.

“Nosotros tuvimos otras oportunidades de servir, pero lo lindo que nos llamó la atención fue que todos los coordinadores eran jóvenes. Eso te contagiaba, irradiaba esa energía. Me acuerdo de lo que me decía el padre Carlos: ustedes vayan a servir. Si me dicen que me vaya allá, que venga para acá, ahí está el servicio. Ese es el voluntariado, hacerlo todo con amor”, destacó Ramón.

Durante la jornada del recorrido papal, una parte importante de los voluntarios quedó inicialmente fuera del sector delimitado por las vallas. Sin embargo, cuando parecía que no podrían ingresar, los coordinadores convocaron a determinadas cuadrillas para ocupar distintos puntos de las calles por donde pasaría León XIV. Ramón y Candela estuvieron entre los seleccionados y fueron ubicados en la intersección de Colón y 27 de Abril, donde el vehículo debía reducir la velocidad.

“Nos tocó justo el recorrido del Papa del Arzobispado a Catedral, cuando él va a doblar en la curva, y ahí entonces tiene que detenerse un poco. Estuvimos a diez metros”, relató Ramón, al recordar el momento en que pudieron observar de cerca al pontífice durante su paso por el centro de Córdoba.

Para Candela, la experiencia también representó una oportunidad de encontrarse con numerosos jóvenes comprometidos con el servicio y la vida religiosa. La participación de personas de diferentes edades le permitió reafirmar que todos pueden aportar desde sus posibilidades. A su vez, consideró especialmente significativo haber compartido aquella misión con su padre, ya que ninguno de los dos había imaginado que tendría la posibilidad de participar de una visita papal.

“Por ahí en algunos momentos era como que nos dejaban un poco de lado a los jóvenes y ver que nos llaman al servicio, que Dios por supuesto siempre nos sigue llamando, era muy impresionante. Haberlo compartido con mi papá va a quedar grabado en nuestro corazón para siempre. Dios no es como que pone un número de que la persona grande puede servir o el joven puede servir. Él nos invita a todos y nos llama”, manifestó la joven.

La experiencia tuvo una segunda etapa en Luján, donde ambos accedieron a un encuentro destinado a un grupo de voluntarios de las distintas sedes. Aunque no estuvieron asignados a la misa celebrada en la Basílica, siguieron la ceremonia mediante una pantalla y posteriormente aguardaron la llegada del pontífice en Villa Marista. Allí, León XIV les agradeció personalmente a quienes habían colaborado como voluntarios durante su visita, en un breve encuentro que representó otro momento de profunda emoción para padre e hija.

“Yo fui a confirmar esa fe, a alimentar ese corazón y ese espíritu que el Señor te regala. Vale la pena seguir a Cristo, vale la pena dar todo desde el amor, y ahí está el fruto, que es la paz y la alegría. Nosotros tenemos una paz, una alegría, y saber que hay una comunidad que rezó por nosotros también es parte de esta experiencia”, expresó el voluntario.

El viaje también estuvo acompañado por las oraciones de la comunidad de la parroquia Inmaculada Concepción, cuyos integrantes les confiaron intenciones para llevar durante las celebraciones. Al regresar a Misiones, padre e hija destacaron que el cansancio de los traslados y las extensas jornadas había quedado en segundo plano frente a la alegría de haber participado. Para ambos, el mensaje de unidad y compromiso debía continuar presente en la vida cotidiana, más allá de las actividades religiosas.

“Yo siento que, en un momento en donde predomina mucho el individualismo en el país, él nos invita a que nadie se salva solo, nosotros nos salvamos en comunidad. Y que a pesar de las dificultades y de todo lo que pueda haber, siempre tenemos que mirar a la vida con ojos de cielo”, reflexionó Candela.