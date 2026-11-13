La dura sanción al arquero cuyo choque terminó en una tragedia

El arquero de Andorra recibió la sanción máxima prevista para la infracción por la que fue expulsado ante Tenerife, en un encuentro en el que protagonizó el choque que terminó con la muerte de Jesús de Miguel

viernes 13 de noviembre de 2026 | 19:07hs.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con doce partidos de suspensión a Jesús Owono, arquero del Andorra, por la dura entrada que protagonizó durante el encuentro frente a Tenerife, disputado el pasado 2 de noviembre. La acción terminó con la expulsión del guardameta y tuvo como consecuencia una tragedia, el fallecimiento del delantero local Jesús de Miguel, quien murió al día siguiente.

La resolución del organismo disciplinario considera que la acción constituye una infracción grave, contemplada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF. Además, justificó la aplicación del castigo en su grado máximo, con doce encuentros de suspensión, debido a la especial gravedad de los hechos.

Según el informe arbitral, Owono fue expulsado por "impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa". El documento también señala que el futbolista recibió atención médica sobre el terreno de juego y posteriormente fue retirado en camilla.

Una tragedia que conmocionó al fútbol

El episodio ocurrió cuando Jesús de Miguel intentaba controlar la pelota en la mitad de la cancha y el arquero de Andorra salió a despejarla. En esa acción, Owono impactó con su rodilla contra el delantero, quien quedó tendido sobre el césped y debió recibir asistencia médica de urgencia.

El futbolista de Tenerife sufrió un paro cardíaco y pese a los intentos de reanimación, no pudo ser salvado. Su fallecimiento, al día siguiente del encuentro, generó una profunda conmoción en el fútbol español e internacional.

La sanción a Owono se encuentra entre las más severas aplicadas recientemente por el Comité de Disciplina. Como antecedente, el arquero argentino Esteban Andrada recibió trece partidos de suspensión este año por la agresión a Jorge Pulido durante el clásico entre Real Zaragoza y SD Huesca.

El difícil momento de Owono

En medio de la repercusión del caso, el entrenador de Andorra, Carles Manso, se refirió al estado anímico del arquero ecuatoguineano y aseguró que atraviesa "los peores momentos de su vida".

"La situación de Jesús Owono es muy sensible, ya que él es el principal implicado. Es un tema que se tiene que gestionar y tenemos que respetar todo su proceso y su intimidad. Él está con su familia, con sus amigos y su pareja. Ellos le ayudarán a llevar lo mejor posible esta situación tan triste", expresó el entrenador.

Manso también desmintió las versiones que indicaban que el guardameta había decidido retirarse del fútbol profesional. Por el momento, su futuro deportivo es una incógnita, mientras intenta atravesar las consecuencias personales de una tragedia que marcó su carrera y dejó una profunda huella en el fútbol español.