Aceptó la culpa en siete robos y acordó seis años de cárcel

Mediante un acuerdo de juicio abreviado realizado durante las últimas horas entre el Defensor Oficial del imputado y la Fiscalía del Tribunal Penal Dos de la capital provincial, Gonzalo Ramón Macena (19) aceptó la culpa en varios hechos de robo cometidos entre febrero y marzo del año pasado a vecinos del barrio Esperanza de Concepción de la Sierra y de común acuerdo entre las partes antes mencionada acordó una pena de seis años de prisión.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 18:23hs.

Mediante un acuerdo de juicio abreviado realizado durante las últimas horas entre el Defensor Oficial del imputado y la Fiscalía del Tribunal Penal Dos de la capital provincial, un tarefero de 19 años aceptó la culpa en varios hechos de robo cometidos entre febrero y marzo del año pasado en Concepción de la Sierra y de común acuerdo entre las partes antes mencionada acordó una pena de seis años de prisión. Acuerdo que ahora deberá ser homologado por os miembros del mencionado tribunal capitalino.

Según pudo confirmar El Territorio, el acuerdo se concretó ayer jueves y evitó que el imputado; Gonzalo Ramón Macena (19) afronte el debate oral en el que debía responder por los delitos de robo (cuatro hechos), estelionato, hurto agravado en grado de tentativa, robo en grado de tentativa y amenazas en concurso real.

En dicha instancia, Macena reconoció su culpabilidad en los hechos antes descriptos y mediante la intervención de su defensa, a cargo del Defensor Oficial Marcelo Alejandro Ozuna, acordó con el Fiscal Vladimir Glinka la pena de seis años de cárcel, de cumplimiento efectivo.

De acuerdo a lo que consta en el expediente contra Macena, se sabe que el encartado cometió el primero de los hechos el 13 de febrero del año pasado cuando tras forzar la puerta de ingreso de una vivienda del barrio Esperanza de Concepción varios elementos de valor. Entre ellos una motocicleta Honda 690, un televisor y otros objetos de menor valor.

Un mes más tarde, y en un raid delictivo estimado en ocho horas de distancia entre el primer y último ilícito, el acusado concretó otros seis robos, cometidos entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de marzo del año pasado. Y en uno de ellos, para consumar el robo lesionó con el mango de un machete a otro vecino del barrio Esperanza, vecindario que padeció durante aquellos meses las andanzas del joven.