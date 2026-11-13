Torneo Regional: La Picada quiere igualar una marca de Guaraní y Mitre

El Tren del Oeste va por la clasificación a la final de la región Litoral Norte, una instancia que alcanzaron la Franja y el Auriazul. Antecedentes de los misioneros en las semis

viernes 13 de noviembre de 2026 | 18:11hs.

La Picada se convirtió en la sensación de la región Litoral Norte del torneo Regional y buscará dar un paso más hacia el sueño del ascenso al torneo Federal A, cuando este domingo visite a Huracán en Goya, tras el triunfo 2-1 del encuentro de ida. Si gana o empata, el conjunto de Villa Cabello se meterá en la final de la región Litoral Norte y alcanzará una marca que ya obtuvieron Guaraní y Mitre en ediciones pasadas.

Desde que volvió el torneo Regional en 2019, los misioneros estuvieron en seis semifinales y ganaron en cinco oportunidades. La Picada quiere ser el tercer equipo y aumentar esa brecha en el historial.

El primero fue Guaraní, que en ese 2019 jugó las semis justamente ante Huracán de Goya. Tras el 0-0 en Corrientes, la Franja ganó 2-0 en Posadas. En la final eliminó a Sol de América por penales tras igualar sin goles en la ida y empatar 1-1 en Villa Sarita. La definición desde los doce pasos fue 5-4 para la Franja, que en la final por el ascenso perdió ante Central Norte.

El torneo Regional 2020 se interrumpió por la pandemia de Covid-19 y cuando se reanudó en la temporada 2020/21, ni Guaraní ni Atlético Posadas lograron avanzar a la final de la región Litoral Norte. En esa oportunidad, por la cantidad de equipos, no se disputaron semifinales.





Guaraní y Sol de América tuvieron varios duelos mano a mano en el Regional.



Para la edición 2021/22 fue nuevamente Guaraní el que llegó a semifinales de la región Litoral Norte. El rival fue Alianza de Corrientes y la Franja ganó 2-1 en la ida y 3-1 en la revancha para redondear un global de 5-2. En la final, otra vez ante Sol de América, fue empate sin goles en Formosa y triunfo agónico 1-0 de los de Villa Sarita en Posadas. Luego, Guaraní perdió la final por el ascenso ante Juventud Antoniana en Santiago del Estero.

Por segunda edición consecutiva, Guaraní llegó a las semifinales. En la temporada 2022/23 nuevamente el rival fue Sol de América. La Franja ganó 2-0 en Posadas y, en un partido lleno de polémicas, los formoseños igualaron la serie con un 2-0. En la definición por penales. Guaraní perdió 4-2 y se despidió del certamen. Ese año, los formoseños lograron su regreso al Federal A.

En la temporada 2023/24 fue el turno de Mitre. El Auriazul empató 2-2 en la ida y 1-1 en la revancha ante Victoria de Curuzú Cuatiá y lo venció por penales 5-3. En la definición de la región Litoral Norte, el conjunto de Rocamora perdió ante Defensores de Formosa.





Mitre ganó ante 1° de Mayo y luego ascendió al torneo Federal A en 2025.



Al año siguiente, en la temporada 2024/25, Mitre logró avanzar nuevamente a la final. Empató 1-1 en Chaco y le ganó 2-1 a Resistencia Central en Posadas para meterse en la definición de la región Litoral Norte, en la que derrotó a 1° de Mayo. En la finalísima por el ascenso, goleó a Acción Juvenil de General Deheza y ascendió al Federal A.

Guaraní volvió a las semifinales de la región Litoral Norte en la temporada 2025/26 y se midió ante otro histórico del NEA: Mandiyú. Fue triunfo de la Franja en Corrientes por 1-0 y victoria 2-0 en Villa Sarita para cerrar un global de 3-0. En la final regional, cayó ante Defensores de Vilelas, que luego ascendió al Federal A.

Ahora, La Picada va por una nueva final de la región Litoral Norte para Misiones. Si gana, además de seguir en carrera por el sueño de ascender al Federal A, el conjunto de Villa Cabello se ganará su plaza para el torneo Argentino del Interior del año que viene.

En total, los misioneros jugaron seis series de semifinales de región Litoral Norte y 13 partidos, contando el triunfo 2-1 de La Picada la semana pasada. Los de la tierra colorada ganaron en ocho oportunidades, hubo cuatro empates y solamente una derrota, marcaron 20 goles y recibieron 10.

Si bien la única derrota fue fuera de Misiones (el 2-0 de Guaraní ante Sol de América), hubo dos triunfos y tres empates, números que ilusionan a La Picada, que intentará ser el tercer equipo de la tierra colorada en meterse en la definición de la región Litoral Norte.