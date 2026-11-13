La Policía formó a 28 instructores en defensa policial y uso racional de la fuerza

Durante una semana, la Policía de Misiones capacitó a efectivos de distintas provincias argentinas y de Paraguay. La formación estuvo a cargo de Vicente Orlando Céspedes y su equipo de instructores de la fuerza provincial, con el objetivo de mejorar la preparación ante situaciones de riesgo y evitar lesiones tanto en los ciudadanos como en el personal policial.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 19:40hs.

La Policía de Misiones concluyó este viernes una semana de capacitación especializada en defensa policial y uso racional de la fuerza, en la que se formaron 28 instructores y monitores de distintas instituciones del país y de Paraguay. La preparación busca mejorar la respuesta de los efectivos ante situaciones de riesgo, brindándoles herramientas para intervenir con mayor seguridad, controlar situaciones de violencia y proteger tanto a las personas involucradas como al propio personal policial.

La formación se desarrolló en el marco del V Curso Nacional de Instructores y Monitores de Defensa Policial y Uso Racional de la Fuerza, con la participación de 12 efectivos de la Policía de Misiones y otros 16 representantes de la Policía Nacional del Paraguay, las policías de San Luis, Santiago del Estero y La Rioja, Prefectura Naval Argentina, el Servicio Penitenciario Provincial de Misiones y Bomberos Voluntarios de Puerto Rico.

La capacitación estuvo a cargo de Vicente Orlando Céspedes, magíster y profesor nacional, junto a su equipo de instructores de la Policía de Misiones. Durante una semana, los especialistas de la fuerza provincial transmitieron técnicas de defensa, inmovilización y control de personas, además de conocimientos sobre el uso racional de la fuerza y el manejo del bastón policial PR-24, conocido como Tonfa.

El entrenamiento estuvo orientado a mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones complejas, donde una decisión tomada en segundos puede resultar determinante para evitar lesiones o consecuencias más graves. Para ello, se trabajó sobre criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, procurando que los efectivos cuenten con distintas herramientas antes de recurrir al uso de la fuerza.

La importancia de esta formación no se limita a quienes participaron del curso. Al recibir la preparación como instructores y monitores, los efectivos podrán transmitir lo aprendido a otros integrantes de sus respectivas instituciones, multiplicando los conocimientos y fortaleciendo criterios comunes de actuación.

En ese sentido, el jefe de Policía, comisario general Sandro Alberto Martínez, destacó el valor de la capacitación permanente para el trabajo diario de los efectivos.

“Un policía capacitado tiene más herramientas para tomar decisiones correctas en momentos difíciles. La preparación continua permite saber cómo intervenir, cuándo utilizar la fuerza y, fundamentalmente, cómo evitar riesgos innecesarios, tanto para el propio efectivo como para las personas involucradas. Nuestro objetivo es que cada procedimiento se realice con profesionalismo, responsabilidad y respeto por la vida”, señaló Martínez.

Asimismo, la participación de fuerzas de distintas provincias y de Paraguay permitió compartir experiencias, intercambiar técnicas y fortalecer la cooperación entre instituciones que enfrentan situaciones similares en sus tareas de seguridad y prevención.

El cierre de la capacitación y la entrega de certificados se realizaron en el auditorio de la Jefatura de Policía de Misiones, con la presencia del jefe de Policía, Sandro Alberto Martínez; el subjefe, comisario general Raúl David Maslowski; la directora general de Formación y Capacitación, comisario general Bárbara Elizabeth Mora; y autoridades policiales, penitenciarias y de Prefectura Naval Argentina.