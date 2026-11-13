La parroquia Inmaculada Concepción se prepara para su fiesta patronal

Las actividades incluyen visitas de imágenes de María a distintas instituciones, misas para enfermos y un festival. El 8 de diciembre habrá celebraciones durante toda la jornada.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 19:43hs.

La parroquia Inmaculada Concepción, ubicada en el barrio Villa Urquiza de Posadas, comenzó a desarrollar distintas actividades en el marco del mes de María, como preparación para su fiesta patronal del próximo 8 de diciembre. La celebración reunirá a fieles de distintos puntos de la ciudad y localidades cercanas, con una programación que incluirá encuentros religiosos, propuestas comunitarias y espacios de oración.

Desde el 7 de noviembre, tres imágenes de la Virgen María recorren instituciones, comercios y el hospital, dentro de la jurisdicción parroquial. Esta iniciativa forma parte de los preparativos para las actividades centrales previstas para los primeros días de diciembre.

“Estamos preparándonos para nuestra fiesta patronal. El 4 y 5 de diciembre tendremos misas para los enfermos en el polideportivo de la parroquia y el 7 realizaremos un festival, que este año será en el patio o en el salón parroquial”, contó el padre Carlos Viera, párroco de la Inmaculada Concepción, ubicada sobre la calle San Marcos 3865.

El festival también contará con la venta de distintos productos como parte de los preparativos para la festividad. En tanto, el 8 de diciembre será la jornada principal, con varias celebraciones religiosas para que los fieles puedan participar en diferentes momentos del día, de acuerdo con sus posibilidades.

“Desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche vamos a tener unas siete u ocho misas. Mientras un sacerdote celebra, otro estará confesando, para que la gente también tenga la oportunidad de acercarse al sacramento de la confesión”. Los horarios definitivos serán difundidos próximamente a través de los canales de comunicación de la parroquia.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, independientemente de si los fieles participan habitualmente de las actividades religiosas del lugar. Según indicó el sacerdote, la parroquia recibe personas de diferentes barrios de Posadas y también de localidades cercanas, como Garupá y Candelaria.

En cuanto a las actividades habituales, las misas se celebran de martes a jueves a las 6.45, mientras que los viernes hay encuentros a las 6.45 y a las 19.30. Los sábados se realizan a las 19.30 y los domingos a las 9 y a las 19.30. Esta última celebración también se transmite en vivo a través de la página de Facebook de la parroquia.

Por otra parte, el párroco compartió una reflexión sobre el mensaje de esperanza que dejó la visita del Papa, al considerar que la fe puede contribuir a construir una sociedad diferente. “Creo que nos dejó el mensaje de que como pueblo podemos cambiar. Espero que eso nos ayude a mirar con esperanza, porque en el fondo del pueblo hay otra cosa que no es lo que se ve todos los días”.

Más allá de los festejos patronales, la comunidad religiosa mantiene sus puertas abiertas para quienes necesiten acercarse. Viera señaló que buscan acompañar a las personas en sus distintas necesidades y ofrecer un espacio de encuentro y contención desde la fe.