Un hombre permanece prófugo tras abusar sexualmente de su hija de 13 años

Jacob A. es buscado por la justicia tras ser acusado de abusar de su hija de 13 años tanto en 25 de Mayo como en Brasil. Cintia, la madre de la víctima, contó ante El Territorio sobre los aberrantes hechos que padeció una de sus tres hijas. Buenos Aires y Paraguay, entre los lugares donde se encontraría el acusado.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 18:48hs.

Un hombre oriundo de la localidad de 25 de Mayo se mantiene prófugo de la justicia tras ser acusado de abusar y amenazar a su propia hija de 13 años en reiteradas ocasiones, tanto en Misiones como en Brasil. En la denuncia, se advierte que los primeros hechos ocurrieron en julio de este año y que producto de la violencia sexual la menor quedó embarazada.

Justamente, fue la menor de tres las hijas del hombre -identificado como Jacob A.- quien encontró a su progenitor abusando de su hermana y decidió contar a una tía que derivó en la denuncia primero en Brasil y después en Misiones. En ese marco, Cintia -madre de la víctima- en diálogo con El Territorio contó cómo fue enterarse de la aberrante situación, además del pedido urgente de justicia.

"Nosotros vivíamos en 25 de mayo y el papá de mis tres hijas vivía en Santa Rosa, Brasil. Con mi actual pareja nos fuimos a Santa Rosa porque mi cuñado le arregló un trabajo para julio”, explicó la mujer, agregando que se fueron durante las dos semanas de las vacaciones de invierno “para probar si nos convenía quedarnos a vivir allá”.

En ese lapso de tiempo, las hijas de 11 y 13 años se quedaron en la casa de su abuela paterna en 25 de Mayo. “Como nosotros nos íbamos a quedar a vivir en Santa Rosa, el papá de las nenas vino a la casa de la abuela a buscarlas para llevarlas a Brasil, porque yo no podía por mi trabajo”, relató.

Continuó contando que con el padre de las menores habían acordado que en Brasil “ellas se quedaban conmigo durante la semana y en fin de semana a veces se iban a la casa de su papá”. Hasta ese momento no parecía haber problemas. Todo cambió en los primeros de septiembre, cuando en realidad se descubrió el horror que padecía una de sus hijas.

"La primera semana de septiembre pedí permiso de mi trabajo para venir a Argentina y buscar los papeles de la escuela de las nenas, para que empiecen a ir a la escuela en Brasil, y mis dos hijas más chicas se quedaron con el papá, mientras que la de 15 se quedó con una tía”, recordó.

Fue en ese momento que la hija más grande la llamó diciendo que tenía que hablar con la nena más chica, quien “fue a la casa de mi hermana y le había contado que a la madrugada ella se levantó y su hermana de 13 años no estaba más en la pieza de ellas dos”, contó Cintia.

Ante esto, manifestó que su hija al ver que tampoco estaba en el baño, fue a la pieza del papá para avisarle que no la encontraba. Fue allí que se encontró con una traumatizante escena: Su hermana y su papá sin ropa en la misma cama.

"Mi nena dijo que cuando los vio, el papá le gritó que se vaya a su pieza. Al otro día pidieron ir a la casa de mi hermana y contaron lo que había pasado”, lamentó la mujer. Ante lo revelado, al día siguiente Cintia se fue a Brasil y realizó la denuncia.

"El papá de ellas, cuando descubrió que yo estaba en la comisaría en Brasil, las amenazó que nos iba a matar a las tres”, indicó la entrevistada, por lo que la Policía de Brasil resolvió llevarlas a un refugio. “Estuvimos ahí hasta el día siguiente, que juntamos nuestras cosas y volvimos a Argentina después de los exámenes que le hicieron a mi hija”, señaló.

"En Brasil primero se tiene que probar todo para que después lo detengan. Cuando fueron a buscar a las nenas le dijeron a él que se presentara en la comisaría en Brasil, pero nunca se presentó, sólo se fue de la casa”, remarcó la mujer, quien destacó que en 25 de Mayo no le tomaron la denuncia ni le dieron una prohibición de acercamiento, al no saber dónde estaba.

Por ello, se mudaron a Posadas para alejar a su hija de los familiares de parte del papá. “Pasaron unos días y me doy cuenta que mi hija de 13 años no tuvo su periodo, se hizo un test de embarazo y salió positivo. En ese momento todavía no teníamos los resultados forenses pero no esperamos, me fui a la comisaría, me tomaron la denuncia con el resultado del test y me dieron permiso para poder interrumpir el embarazo”, contó la madre de la víctima.

Ahora, continúa el pedido de justicia, ya que después de un mes no hay novedades sobre el paradero del hombre. “Sólo sé que tiene una orden de captura, pero algunos dicen que está en Buenos Aires y otros que escucharon que está en Paraguay”, detalló la mujer, quien mencionó que su expareja es apoyado tanto por la madre de él como por su hermana.

Sobre los abusos, la mujer explicó que su hija le llegó a decir que la primera vez que la abusó fue durante las vacaciones de julio, cuando el papá le fue a buscar en la casa de la abuela.

“Nosotras siempre hablamos de todo y cuando le pregunté por qué no me dijo en ese momento, me dijo porque el papá de ella le amenazó que si le contaba a alguien, le iba a hacer lo mismo a la hermanita más chica”, indicó Cintia.

Por último, expresó que todo lo sucedido “para mí fue una sorpresa, porque ellas nunca me dijeron nada y nunca demostraron nada tampoco. ¿Qué voy a pensar algo así del papá?, de cualquier otra persona me podía imaginar pero no del papá”, finalizó.