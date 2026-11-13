Jornadas calurosas con chaparrones vespertinos y alta radiación UV en el territorio provincial

De acuerdo con las previsiones de la Dirección de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales (OPAD), rige advertencia celeste por registros térmicos elevados, índices de radiación solar altos y chaparrones dispersos hacia la tarde.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 19:30hs.

Para este viernes, el tiempo se presenta bueno, caluroso y con cielo parcialmente despejado a lo largo de la provincia. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja.

Los vientos soplan leves predominando del sector sureste y este a velocidades de entre 9 y 15 km/h, con ráfagas puntuales de hasta 25 km/h. En el plano térmico, la mínima provincial desciende a 19°C en Alba Posse, Oberá y San Pedro, mientras que la máxima provincial alcanza los 35 grados en Posadas, donde la sensación térmica trepó hasta los 40 grados durante las horas de mayor insolación.

Durante el sábado, el escenario meteorológico evidenciará nubosidad variable con un ambiente sofocante desde el mediodía. La probabilidad de lluvias ascenderá a un rango de entre 40% y 60%, previéndose el desarrollo de chaparrones dispersos e intermitentes hacia la tarde, con acumulados estimados entre 2 y 7 mm.

El viento rotará transitoriamente al cuadrante oeste y noroeste con intensidades medias de 10 a 16 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h. La temperatura mínima provincial se ubicará en 20°C en Apóstoles y Leandro N. Alem, al tiempo que la máxima provincial marcará 34 grados en Posadas y Capioví, con una sensación térmica que se aproximará a los 38 grados.

Hacia el domingo, persistirá el calor agobiante con abundante nubosidad y momentos de sol en gran parte de los municipios. Las probabilidades de precipitaciones se calcularán entre 35% y 55%, favoreciendo chaparrones y chubascos vespertinos con registros pluviométricos de 2 a 5 mm.

La circulación del viento se establecerá desde el sector sur y sureste a velocidades de 11 a 17 km/h, con ráfagas moderadas de hasta 30 km/h. La marca mínima provincial registrará 20 grados en San Pedro y Dos de Mayo, en tanto que la máxima provincial llegará a los 32 grados en Posadas y Puerto Iguazú, alcanzando una sensación térmica de 36 grados.

Ante la persistencia de temperaturas elevadas y el índice de radiación ultravioleta muy alto, se aconseja a la población hidratarse de manera continua, utilizar protector solar, evitar la exposición directa a los rayos solares en horas centrales y extremar los cuidados con el fuego, ya que el riesgo de incendios forestales permanece en nivel medio.