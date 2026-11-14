El calor no afloja y rige una alerta amarilla por tormentas en Misiones | El Territorio
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El calor no afloja y rige una alerta amarilla por tormentas en Misiones

La jornada estará marcada por la humedad y las temperaturas elevadas, con una sensación térmica que en Posadas podría llegar a los 41 grados. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte norte del país, incluida Misiones.
sábado 14 de noviembre de 2026 | 7:07hs.
Jornada calurosa en Misiones.
Jornada calurosa en Misiones.

Misiones transita este sábado con un ambiente pesado y caluroso. Aunque habrá momentos de nubosidad variable, el calor se hará sentir durante buena parte del día y, hacia la tarde, podrían aparecer chaparrones aislados y tormentas breves. La sensación térmica en Posadas podría trepar hasta los 41 grados, de acuerdo con el pronóstico provincial.

En su informe emitido a las 6.17 de este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) incluyó a Misiones en una alerta amarilla por posibles tormentas, que alcanza a gran parte norte del país. El organismo advirtió que algunas podrían ser fuertes, con lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas. Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

La Dirección General de Alerta Temprana, en tanto, prevé máximas de hasta 36 grados en Capioví y Jardín América. Para la capital, la OPAD anticipa una máxima de 34 grados y también advierte sobre chaparrones por la tarde. El organismo posadeño mantiene, además, el riesgo de incendios en nivel alto y el índice de radiación ultravioleta elevado.

El panorama del domingo será parecido, aunque con un leve descenso de las temperaturas. La nubosidad volverá a alternarse con momentos de sol y podría aumentar la inestabilidad durante la tarde. Alerta Temprana estima máximas de 35 grados en Puerto Iguazú y Leandro N. Alem, y prevé para Posadas una máxima de 32 grados. En la zona capitalina, la sensación térmica rondaría los 38 grados.

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