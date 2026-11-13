Scaloni habló tras la derrota ante Uruguay: "Hay que refundarse sin Messi y tenemos material para salir"

El entrenador de la Selección Argentina analizó la caída por 2-1 en La Bombonera, en el inicio de una nueva etapa sin Lionel Messi. Reconoció que hay aspectos por mejorar, respaldó a los futbolistas jóvenes y aseguró que el equipo tiene recursos para afrontar el recambio

viernes 13 de noviembre de 2026 | 23:44hs.

La Selección Argentina comenzó una nueva etapa sin Lionel Messi con una derrota por 2-1 frente a Uruguay, en La Bombonera. Luego del encuentro, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que analizó el rendimiento del equipo, reconoció que será necesario un proceso de reconstrucción y se mostró confiado en el material futbolístico disponible para afrontar este nuevo desafío.

«El partido fue bueno, más allá del resultado final; rendimos bien en el segundo tiempo. Hay que refundarse sin Leo Messi y tenemos material para salir de esta derrota. Me deja cosas para analizar. Casi metimos a Uruguay en la segunda parte. Sabíamos que sería difícil, toca seguir trabajando», expresó el entrenador.

El técnico también se refirió a la responsabilidad que deberán asumir los futbolistas que comienzan a ganar protagonismo en el seleccionado y pidió paciencia para acompañar su crecimiento. Entre los nombres que mencionó aparecen Nico Paz, Matías Soulé y Gianluca Prestianni.

«No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro, es duro, y los compañeros los ayudarán. Los cracks no están y a los buenos hay que darles tiempo. No pensemos que los jóvenes van a definir partidos, ojalá pase, pero no les demos esa responsabilidad», sostuvo.

En esa línea, Scaloni reconoció que los nuevos integrantes del plantel necesitan sumar minutos y adaptarse a la exigencia de vestir la camiseta argentina. «Deben tomar ritmo con esta camiseta, es difícil para ellos», agregó.

El análisis de la derrota y lo que viene

Al momento de evaluar el desarrollo del encuentro, el entrenador consideró que Argentina tuvo oportunidades para conseguir otro resultado, aunque le faltó eficacia en los metros finales. También destacó la reacción del equipo durante el complemento y valoró algunos aspectos del funcionamiento colectivo.

«Perder nunca se planifica. Hay maneras de perder, tuvimos una situación clara en el primer tiempo y varias en el segundo. No tuvimos recompensa», señaló.

Además, explicó algunas de las decisiones tácticas que tomó durante el partido y los cambios que buscó para darle mayor profundidad al ataque. En ese sentido, destacó que la intención fue encontrar más situaciones de uno contra uno y fortalecer el funcionamiento del mediocampo.

«En los últimos metros se define todo, pero no se pudo. Hubo situaciones; esto te lo dan los partidos. Antes salía de memoria y se mejorará. Hay cosas positivas y, obviamente, a nadie le gusta perder», analizó.

Scaloni también reconoció la dificultad que representa enfrentar a Uruguay y valoró el planteo del conjunto dirigido por su cuerpo técnico. «Históricamente, Uruguay es difícil, no solo para Argentina. Es de las selecciones difíciles, de las buenas; hicieron sus méritos», manifestó.

Por último, el entrenador anticipó que realizará algunas modificaciones para el próximo compromiso, frente a Costa Rica, que se disputará el martes en Córdoba. «Haremos algunos cambios. Nos gustó lo hecho por algunos chicos, pueden repetir, ya veremos», adelantó.

Con el recambio generacional como uno de los principales desafíos, el seleccionado buscará dejar atrás la derrota y continuar construyendo una identidad de juego en una etapa que exige nuevos protagonistas, pero mantiene el objetivo de competir al máximo nivel.