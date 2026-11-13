Deportistas santotomeños recibieron ayuda y acompañamiento

Se realizó la entrega de apoyo a dos delegaciones santotomeñas: el equipo de básquet femenino del club River Plate, que inicia su camino competitivo, y el joven futbolista Alexander Leonel Arce, convocado a prueba por River Plate en Buenos Aires.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 23:19hs.

El deporte santotomeño vivió una jornada de acompañamiento y proyección. La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Santo Tomé realizó una entrega destinada a las jugadoras del equipo de básquet femenino del club River Plate, que están dando sus primeros pasos en la parte competitiva.

Las chicas, de primera categoría libre mayores de 18 años, viajarán a la ciudad de Apóstoles, Misiones, donde disputarán sus primeros compromisos en competencia.

El acto estuvo encabezado por el director de Deportes municipal, profesor Gustavo Cardozo, quien destacó la importancia de acompañar a los clubes y a los jóvenes en esta etapa inicial, cuando el apoyo institucional resulta clave para sostener la práctica, la participación y la formación deportiva.

Un sueño en Buenos Aires

En la misma jornada, también se realizó la entrega de pasajes para Alexander Leonel Arce, joven futbolista santotomeño que fue convocado y el domingo viajará para probarse en el club River Plate de Buenos Aires.

La ayuda le permitirá viajar a la Capital Federal para presentarse a la prueba, una oportunidad importante en su camino formativo dentro del fútbol.

Con estas acciones, el área de Deportes municipal reafirmó su compromiso de acompañar tanto a los equipos que comienzan a competir como a los deportistas individuales que buscan crecer y proyectarse fuera de la ciudad.