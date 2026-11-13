Prefectura advierte que Santo Tomé no tiene balnearios habilitados y pide no ingresar al río Uruguay

Ante la crecida del río Uruguay y la falta de zonas habilitadas para bañarse en Santo Tomé, la Prefectura Naval pidió a la ciudadanía evitar el ingreso al agua y extremar las medidas de prevención tanto en la navegación como en los barrios cercanos a la costa.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 17:00hs.

La Prefectura Naval Argentina de Santo Tomé difundió este viernes 13 de noviembre un comunicado en el que recuerda que la zona costera del río Uruguay no cuenta con áreas habilitadas por el Municipio como balnearios y recomienda a la ciudadanía no ingresar a las aguas del afluente.

El documento, identificado como Informativo de Prensa Nº 26/26, está dirigido tanto a vecinos como a conductores náuticos deportivos.

Según la autoridad marítima, en los espacios recreativos y de esparcimiento de la ribera existen carteles municipales con la inscripción Prohibido Bañarse. Entre los lugares mencionados se encuentran el paseo La Islita, el Camping Municipal Tabatinga y Piñeral, extensivo hasta Puerto Torres y sus adyacencias. La Prefectura, que tiene como función exclusiva la seguridad de la navegación y de la vida humana, busca con el aviso evitar contingencias que pueden sucederse ante conductas no controladas, y remarca en el comunicado que cuidarnos es responsabilidad de todos.

El informe también advierte sobre la situación hidrológica actual, ya que las aguas del litoral presentan un repunte de caudal ante la crecida de los ríos. Ante ese escenario, la Prefectura señala que prevenir es fundamental, mientras monitorea las condiciones del río y desarrolla tareas de control y prevención para contribuir a la seguridad de la navegación.

En el caso de quienes vayan a navegar, se recomienda consultar el pronóstico y las condiciones antes de salir, prestar atención a la corriente y a los objetos que pueden estar flotando o semisumergidos, usar siempre el chaleco salvavidas, verificar el estado de la embarcación y llevar los elementos de seguridad reglamentarios, además de evitar navegar si las condiciones no son seguras.

Para quienes viven cerca del río, se sugiere seguir los avisos oficiales sobre la evolución del nivel del agua, mantener documentos, medicamentos y elementos esenciales en lugares elevados y protegidos, identificar rutas de evacuación y lugares seguros, tener a mano los teléfonos de emergencia y, ante una evacuación preventiva, seguir las indicaciones de las autoridades.

Con el agua alta, el entorno puede cambiar, por lo que se pide no acercarse a barrancas ni orillas inestables, evitar cruzar calles, caminos o sectores anegados, no permitir que los niños jueguen en zonas inundadas, no intentar atravesar corrientes de agua a pie ni en vehículo y mantenerse alejado de cables eléctricos y conexiones que hayan entrado en contacto con el agua.

La Prefectura recomienda consultar únicamente medios oficiales y no difundir información sin verificar, y menciona como fuentes al Instituto Nacional del Agua, que suministra informes semanales de Alerta Hidrológica de la Cuenca del Plata y proyecciones de crecida, al Servicio Meteorológico Nacional, que brinda el pronóstico climático trimestral y el seguimiento del fenómeno El Niño, y a la Agencia Federal de Emergencias, organismo del Ministerio de Seguridad Nacional encargado de la respuesta y coordinación ante emergencias y desastres. Además, recuerda que ante una emergencia están habilitados el Canal 16, en 156,800 MHz con escucha permanente, y la línea telefónica 106 de Emergencias Náuticas.