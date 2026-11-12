Un sacerdote de Virasoro, testigo de tres pontificados: los encuentros con Benedicto XVI, Francisco y León XIV

El padre Jorge Gómez, de Gobernador Virasoro, compartió los encuentros que tuvo con Benedicto XVI, Francisco y León XIV. En Buenos Aires, acompañó al actual pontífice en actividades con fieles y comunidades religiosas, en una historia única para la comunidad católica local.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 22:00hs.

Pocas historias en la vida pastoral de una comunidad pueden reunir en un mismo recorrido a tres papas. Esa es la historia del padre Jorge Gómez, sacerdote de Gobernador Virasoro, quien a lo largo de su trayectoria fue protagonista de distintos encuentros vinculados a Benedicto XVI, Francisco y León XIV.

Su camino sacerdotal lo llevó a compartir experiencias, celebraciones y momentos significativos con cada uno de los últimos tres pontífices, convirtiéndose en testigo privilegiado de etapas decisivas en la historia reciente de la Iglesia Católica.

En esta oportunidad, el sacerdote virasoreño acompañó al papa León XIV en Buenos Aires, durante una serie de actividades y encuentros que reunieron a fieles y representantes de distintas comunidades religiosas.

La presencia del padre Gómez en esas jornadas no solo marcó un nuevo capítulo en su vida pastoral, sino que también puso a Virasoro en el centro de un acontecimiento de trascendencia para la fe católica en la Argentina.

Una vida marcada por la fe y el encuentro

Cada pontificado dejó una huella distinta: la profundidad teológica de Benedicto XVI, la cercanía pastoral de Francisco y el inicio de una nueva etapa con León XIV. En todos ellos, el padre Jorge Gómez estuvo presente, con la misma vocación de servicio que lo caracteriza en su comunidad.

Para los fieles de Virasoro, su testimonio no es solo un relato personal, sino un motivo de orgullo: un sacerdote de su pueblo que caminó junto a la historia viva de la Iglesia.